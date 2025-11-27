Revelan el país donde Maduro podría exiliarse tras la presión de EE. UU.: “Es el lugar perfecto para él”

Nicolás Maduro se está quedando sin opciones para salir librado de las tensiones que desató Estados Unidos, que hace presencia militar en el Caribe para atacar el tráfico de drogas, y cuyo presidente, Donald Trump, ha sentenciado que quiere sacar al dictador “por las buenas o por las malas” del cargo.

Algunos expertos, de acuerdo con un informe de The Washington Post, han sugerido que Maduro podría huir a Turquía, uno de los pocos países que le ha demostrado su apoyo desde que se plantó en el poder venezolano.

En el 2024, cuando el líder del régimen se proclamó como presidente, y más de 50 países se levantaron en contra y denunciaron los resultados como fraudulentos, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue uno de los pocos líderes que mantuvo silencio. Maduro, en oportunidades anteriores, se refirió al mandatario como su “hermano” y ambos países han compartido visitas ministeriales durante años.

Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y Nicolás Maduro en junio del 2023. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Turquía es el lugar perfecto para él”, manifestó una persona cercana a las decisiones del régimen sobre la presencia militar cerca de Venezuela, según el artículo del medio en mención.

Según la fuente, Maduro “confía en Erdogan, (y) Erdogan tiene buenas relaciones con Trump. En definitiva, ¿cuáles son los resultados realistas y aceptables? Obviamente, la gente lo está considerando y trabajando en ello”.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

Otro funcionario del régimen, que declaró en condición de anonimato, consideró que un posible exilio del dictador puede llegar con “garantías” por parte de Estados Unidos, asegurando que Maduro no sería extraditado al país de Norte América, donde se le señala de liderar la “Organización Terrorista Internacional”: el Cartel de los Soles.

Además, sobre el dictador recae una recompensa de 50 millones dólares.

Sin embargo, el Gobierno de Trump no se ha pronunciado sobre un posible exilio. Días atrás, los periodistas le preguntaron a la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, si la administración podría enviar en exilio al dictador o si Trump hablaría directamente con él.

“Sin comentarios”, fue la respuesta de la funcionaria estadounidense.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

Al mismo tiempo, varios informes de medios venezolanos aseguran que Maduro no está planeando dejar el país para resguardarse a Turquía, país que tampoco se ha manifestado al respecto. Incluso, Maduro —en un discurso del miércoles 26 de noviembre— dijo que los ciudadanos deben estar preparados para defender cada centímetro de la nación latinoamericana.