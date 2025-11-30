Gustavo Petro rechaza cierre del espacio aéreo en Venezuela y envía nuevo mensaje a Donald Trump

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse este domingo a las tensiones que mantienen Venezuela y Estados Unidos. En esta oportunidad, él rechazó el cierre del espacio aéreo, solicitó la intervención de los organismos internacionales y le envió un nuevo mensaje a Donald Trump.

El problema tiene origen con una advertencia del Gobierno norteamericano: se habló de las consecuencias de sobrevolar el territorio venezolano por estos días y, en efecto, varias aerolíneas restringieron sus operaciones comerciales para evitar complicaciones. No solo se han cancelado vuelos desde y hacia ese país, también se han modificado las rutas internacionales que cruzan por esa región.

La versión del jefe de Estado colombiano es que el cierre del espacio aéreo venezolano es completamente ilegal, dado que no habría ninguna norma que permita que un gobierno extranjero imponga este tipo de sanciones y pidió una reunión inmediata de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

“El secretario general de la Oaci debe convocar de inmediato la asamblea. No hay autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino. El Senado de los EE. UU. no ha dado la autorización para una intervención armada”, escribió el primer mandatario a través de su cuenta de X este 30 de noviembre.

Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Presidencia/AP

Gustavo Petro indicó que el orden internacional debe preservarse, y que América Latina y el Caribe deben decirlo sin temor. Su fórmula es que Venezuela necesita más democracia, que sería solo producto de sus fuerzas internas y de su pueblo.

Frente a la coyuntura área, él se pronunció sobre el papel que deberían cumplir las empresas en este momento: “Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país”.

En la misma comunicación, el primer mandatario le habló al presidente de Estados Unidos con una nueva petición: “Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana”.