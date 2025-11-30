Gustavo Petro se suma a discusión entre Venezuela y Estados Unidos: “Me disculpan mi atrevimiento”

El presidente Gustavo Petro sentó su posición sobre el cierre del espacio aéreo en Venezuela, producido luego de que la administración de Donald Trump recomendara tener prevenciones para sobrevolar esa región del continente en medio de las tensiones militares y su estrategia contra el narcotráfico.

En un mensaje que compartió en su cuenta de X, y sin mencionar nombres, el primer mandatario de los colombianos empezó cuestionando la decisión: “Quiero saber bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación”.

Fue el presidente de Estados Unidos quien lanzó advertencias en Truth Social sobre la situación de esa nación:

“Por favor, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores está completamente cerrado”. Sus palabras generaron revuelo, obligaron a aerolíneas a suspender vuelos y aumentaron la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La versión de Petro es que si no existe ninguna norma que soporte la determinación de la Casa Blanca, se habría acabado el concepto de soberanía nacional. Él aclaró que su concepto lo da como presidente de Colombia y líder de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Getty Images vía AFP / Foto 2: Semana / Foto 3: AFP

“Si eso existe, me disculpan mi atrevimiento, pero si no existe, y la Oaci está fallando en este momento, le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero, o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional. Hablo como presidente de la Celac y de la República de Colombia”, agregó el mandatario en su cuenta de X.

Venezuela también ha denunciado una supuesta intromisión de Estados Unidos y encendió las alarmas ante la comunidad internacional. Mientras tanto, sigue la tensión y las operaciones militares del gobierno norteamericano en el Caribe, justificadas en la lucha contra los carteles del narcotráfico.

El cierre del espacio aéreo ya tiene sus efectos. Varias aerolíneas informaron a sus clientes la suspensión de las operaciones hasta nueva orden.