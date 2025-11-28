Gustavo Petro dio inesperada respuesta sobre si Nicolás Maduro debería ser juzgado: “Como cualquiera de nosotros”

Se siguen conociendo detalles de una reciente entrevista que otorgó el presidente de la República, Gustavo Petro, a un medio internacional, en la que dio a conocer una postura sobre la señalada dictadura de Nicolás maduro, en el marco de la tensión que se registra con el Gobierno de Estados Unidos.

En medio de ese diálogo que tuvo Gustavo Petro, respondió a una aguda pregunta que le lanzaron, sobre si Maduro debería salir de Venezuela en un avión sin tener ningún tipo de consecuencias.

“¿Debería Maduro entrar a un avión sin consecuencias?”, fue la pregunta exacta que le formularon a Petro en una entrevista con CNN.

Inmediatamente, el mandatario colombiano respondió: “Debería ser juzgado, investigado como cualquiera de nosotros”.

Y agregó el jefe de Estado colombiano: “Pero hasta ahora, en los datos colombianos, no en los de los Estados Unidos—que no conozco—, en los datos jurídicos colombianos no aparece algo que se llame Cartel de los Soles”.

El presidente Gustavo Petro no ha expresado de manera clara si Nicolás Maduro es un dictador. | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Sumado a ello, el mandatario colombiano pidió que no se confunda los conceptos de dictador con narcotraficante: “No, no confundas ambas cosas. Hay dictadores que no son narcos. Estoy poniendo las dos cosas. Hay que separar ambas cosas. Claramente. El problema de Maduro se llama democracia. Yo lo reconozco así. Falta de democracia y de diálogo. No nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro. Nos muestra dos oficiales de alto rango del Ejército venezolano ligados al narcotráfico. Pero aquí hemos tenido como 10”.

“No estoy diciendo que no sea dictador, porque las dictaduras se meten en el concepto de la falta de democracia, unas más que otras, pero así son, entonces no me puedo ligar esos dos conceptos que ya yo lo dije, es falta de democracia”, recalcó Petro en esa entrevista.

Sin embargo, y sobre la negación que ha hecho Petro del Cartel de los Soles, en una pasada ocasión ya lo había manifestado a través de un mensaje en X.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”, expresó el mandatario colombiano el pasado 25 de agosto.

Le propuse a EEUU y… https://t.co/TGqZMuzaWN — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2025

Y avanzó en ese mensaje: “Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”.

“El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: la Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”, puntualizó Gustavo Petro.