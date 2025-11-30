Régimen de Maduro hace anuncio en medio de horas de tensión con Estados Unidos: Mencionaron al presidente Petro

En medio de las horas de tensión con los Estados Unidos, el presidente de la Asamblea Nacional de régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este domingo, 30 de noviembre, la puesta en marcha de una investigación oficial por las presuntas “ejecuciones extrajudiciales” llevadas a cabo en el mar Caribe desde el pasado 2 de septiembre por fuerzas estadounidenses

“Lo que está ocurriendo desde el 2 de septiembre en el mar Caribe es claramente ilegal, es claramente ilegítimo y vulnera el Derecho Humanitario Internacional, vulnera la Carta de Naciones Unidas, vulnera la Carta de Derechos Humanos y además atenta contra las leyes relacionadas con la navegación, las leyes del mar y también las leyes de la guerra”, dijo Rodríguez.

En medio de sus declaraciones, Rodríguez también mencionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Sabemos que también hay muchos extranjeros entre los asesinados. Ya el presidente Petro ha mencionado que colombianos han sido asesinados, personas de república Dominicana han sido asesinadas, pero como el presidente es arrodillado a los gringos, no dice absolutamente nada”, dijo puntualmente el funcionario del régimen de Nicolás Maduro.

Rodríguez, quien se reunió este domingo con familiares de las víctimas de esos ataques, también aprovechó para mencionar el Artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1949, que establece que los heridos o enfermos “habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias” y “deben ser tratados y asistidos con humanidad”, prohibiendo cualquier atentado contra su vida.

Asimismo, citó el Protocolo Adicional I de 1977, que en su Artículo 41 prohíbe atacar a personas que se encuentren fuera de combate, como heridos, desarmados o náufragos, en referencia a las noticias sobre segundos ataques de las fuerzas de Estados Unidos para acabar con la vida de supuestos traficantes heridos también en bombardeos estadounidenses.

🚨🛑 Jorge rodríguez dice que “iniciarán” investigación de muertes en el caribe, después de dos meses



🇻🇪 Jorge Rodríguez dijo que propondrá a la Asamblea Nacional chavista crear una “comisión especial” para investigar las muertes de venezolanos registradas en el Caribe, pese a… pic.twitter.com/iWeICCZWjA — EVTV (@EVTVMiami) November 30, 2025

Rodríguez explicó que no divulgarán la identidad de los familiares de los fallecidos, con los que se reunieron, “puesto que han venido recibiendo amenazas de sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos”.

La Asamblea Nacional se reunirá el lunes para conformar una comisión especial para investigar estas “ejecuciones extrajudiciales” y atienda a los familiares de las víctimas. Además, se solicitará al Ministerio Público que se active para iniciar la investigación penal correspondiente y se proteja a los familiares de las víctimas.

Además, Rodríguez indicó que hay expertos que consideran que si lo ocurrido hubiera sido en tiempos de guerra, “estaríamos hablando de crímenes de guerra”.

Al menos 83 personas han muerto en las últimas semanas en ataques militares estadounidenses contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en aguas del Caribe y del Pacífico.

“Es una gran farsa, calumnia sobre Venezuela. Ni siquiera se pueden poner de acuerdo que si es el cartel de Los Soles, o es el Tren de Aragua”, agregó el presidente de la Asamblea Nacional de régimen de Venezuela.