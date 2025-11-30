Venezuela denuncia en la Opep que Estados Unidos quiere “apoderarse” de sus reservas de crudo, las mayores del planeta

El Gobierno venezolano denunció este domingo durante la conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), que Estados Unidos “pretende apoderarse” de las reservas de petróleo venezolanas, las mayores del planeta.

“Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el Gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza. Esta pretensión es contraria a la convivencia pacífica entre las naciones y pone en peligro la producción petrolera venezolana y le mercado mundial”, afirmó Delcy Rodríguez durante la reunión en un mensaje firmado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Caracas alerta que Estados Unidos “ha desplegado más de 14 buques y 15.000 efectivos militares” en la región del Caribe y que estas fuerzas han realizado más de 20 bombardeos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico “dando como resultados el asesinato de 80 personas”.

“Estos meses han sido de constantes y reiteradas amenazas con el uso de la fuerza contra el Estado venezolano, lo cual vulnera la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional” y “pone en claro peligro la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional”, reprochó Venezuela.

El Gobierno venezolano subrayó que se mantendrá “firme” en la defensa de sus recursos y “no sucumbirá ante ningún tipo de amenazas”. Agregó que espera “contar con los esfuerzos para contribuir a detener esta agresión y amenaza de los equilibrios del mercado energético internacional, para los países productores y consumidores”.

Trump declaró el sábado que el espacio aéreo “sobre” Venezuela “y sus alrededores” quedó completamente “cerrado” en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país, en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social este sábado.

La semana pasada Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar en la zona, acatada por seis aerolíneas que suspendieron sus conexiones con Venezuela.

Este domingo la agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba con frecuencia a la la isla de Nueva Esparta (norte), también acató la alerta estadounidense y suspendió sus vuelos.

Desde 2021, Venezuela y Rusia han firmado varios convenios turísticos, gracias a los cuales Nueva Esparta ha recibido a miles de turistas rusos que contribuyen con la economía de la isla, principalmente dependiente del turismo.

Venezuela mantiene por ahora sus dos rutas hacia Rusia, aliado del chavismo, con la aerolínea estatal Conviasa.

La autoridad aeronáutica revocó previamente las concesiones para operar en su país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, todas acusadas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

Trump dijo el jueves que los esfuerzos para parar a narcotraficantes venezolanos “por tierra” comenzarán “muy pronto”, aunque ha adelantado que hablará con Maduro “en algún momento”.