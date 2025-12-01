Suscribirse

Jefe del Pentágono comparte ‘meme’ sobre ataques a embarcaciones en el Caribe y estallan las redes sociales

El secretario de Guerra compartió la imagen de un reconocido personaje de libros infantiles y generó todo tipo de comentarios.

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 1:55 p. m.
Pete Hegseth y una ilustración de Franklin
Pete Hegseth y una ilustración de Franklin. | Foto: X/@PeteHegseth

En medio de una escalada de tensiones sin precedentes entre Estados Unidos y Venezuela, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a generar comentarios en redes sociales después de publicar una particular imagen en la red social X.

Hegseth publicó un meme que representa al reconocido personaje de la serie de libros infantiles Franklin, disparando un arma contra uno de los barcos cargados de droga, representando a las embarcaciones atacadas en el Caribe por Estados Unidos en las últimas semanas.

“Para tu lista de deseos de Navidad...”, dice el meme acompañado del personaje Franklin, quien dispara un misil a una de las embarcaciones cerca de la costa de un país de Latinoamérica.

El misil disparado por Franklin vuela hacia la embarcación, donde ya se está produciendo una explosión.

“Franklin ataca a narcoterroristas”, dice la portada falsa publicada por Hegseth despertando una ola de comentarios en las redes sociales, como el del exrepresentante Justin Amash en respuesta a la publicación, “No hay nada cristiano en los crímenes de guerra”, manifestó.

Contexto: Tensión en Miraflores: jefe del Pentágono llegó al portaviones más poderoso del mundo, cerca de Venezuela. Este es el video

Por otro lado, el representante demócrata Seth Moulton de Massachusetts, quien se postula para el Senado, criticó al funcionario de la Casa Blanca y escribió: “Eres una desgracia”.

Washington ha desplegado naves de guerra y tropas en esas aguas frente a Venezuela y en el Pacífico para detener, dice, el tráfico de drogas. Sin embargo, el régimen venezolano denuncia un complot para derrocar al dictador Nicolás Maduro.

El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela
Bombardeos llevados a cabo en el Caribe por EE. UU. | Foto: Foto: Agencia AFP

La administración del presidente Donald Trump no ha presentado pruebas que respalden las acusaciones en las que se basan estas operaciones, que han causado la muerte de al menos 83 personas, según un recuento de la AFP de las cifras dadas a conocer.

Algunos mandatarios y políticos demócratas cuestionan la legalidad de los ataques, al considerarlos “ejecuciones extrajudiciales”, una formulación también empleada por la ONU, que criticó dichas operaciones.

Hegseth dijo en redes sociales que “las operaciones actuales en el Caribe son legales tanto según la legislación estadounidense como según el derecho internacional”, en respuesta a lo que calificó de “noticias falsas”, aunque no mencionó específicamente la operación de septiembre.

Pete Hegseth en el USS Gerald Ford
Pete Hegseth en el USS Gerald Ford. | Foto: GETTY Y Rapid Response

El Pentágono comunicó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los carteles de la droga latinoamericanos, a los que ha designado como “grupos terroristas”.

*Con información de AFP.

