Jefe del Pentágono lanza amenaza a Irán: “Sabemos qué activos militares están moviendo y hacia dónde”

Estados Unidos impedirá que cualquier embarcación entre o salga de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz “el tiempo que sea necesario”, declaró el jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el cuarto día del bloqueo.

“Durante el tiempo que sea necesario, mantendremos este bloqueo”, afirmó el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.

“La Armada de Estados Unidos controla el tráfico que atraviesa el estrecho porque tenemos medios reales y capacidades reales, y estamos llevando a cabo este bloqueo con menos del 10 % del poder naval de Estados Unidos”, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor, Dan Caine.

JUST IN: Secretary of War Hegseth delivers a blunt message — to U.S. troops and directly to Iran.



"To those troops... you are showing the world what it means to be an American warrior."



"And to Iran, choose wisely." pic.twitter.com/UUAShz9NPy — Fox News (@FoxNews) April 16, 2026

“Las cifras son claras: estamos utilizando el 10 % de la Marina más poderosa del mundo, e Irán tiene el 0 % de su Marina”, agregó Hegseth.

En este sentido, el jefe del Pentágono ha reivindicado el control de Estados Unidos sobre el estratégico paso, después del bloqueo decretado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como medida de presión después de que no llegaran a buen puerto las negociaciones en Islamabad el pasado sábado para un cese a las hostilidades.

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“El control es real y tenemos una larga trayectoria enfrentándonos a piratas y terroristas”, ha argumentado Hegseth.

Por su lado, Caine dijo que Estados Unidos está manteniendo el control de la zona y ha avisado de que cualquier barco que cruzara el bloqueo “provocaría que la Armada ejecutara tácticas previamente planificadas, diseñadas para llevar la fuerza hasta ese buque y, si fuera necesario, abordarlo y tomar el control”.

Donald Trump, estrecho de Ormuz. Foto: AP, Adobe

“Esto incluye una serie de opciones de uso escalonado de la fuerza, que podrían incluir disparos de advertencia, entre otras medidas”, ha indicado.

En todo caso, el jefe del Estado Mayor ha señalado que el Ejército estadounidense no ha necesitado poner en marcha estas medidas puesto que todas las embarcaciones que se han acercado a la zona controlada por Washington, 13 barcos, han tomado la “decisión acertada” de “dar la vuelta”.

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“Cualquier embarcación que no cumpla nuestras instrucciones será tratada en consecuencia. Hasta esta mañana, el Mando Central de Estados Unidos no ha tenido que abordar ningún buque”, dijo Caine.

A lo largo de la rueda de prensa, Hegseth ha salpicado su discurso de demandas a Irán para que llegue a un acuerdo con Estados Unidos, amenazando con prolongar el control sobre Ormuz y golpear infraestructuras civiles si Teherán no llega a un pacto con Washington.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. Foto: AP

“Rezo para que elijáis un acuerdo, que está a vuestro alcance, por el bien de vuestro pueblo y del mundo. Mientras tanto, el Departamento de Guerra está listo y preparado”, aseguró, para recalcar que Irán tiene en su mano elegir un “futuro próspero”.

*Con información de Europa Press.