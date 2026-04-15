El impactante audio de la armada de EE. UU. advirtiendo sobre ataques a barcos que intenten entrar o salir de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que sus fuerzas navales están llevando a cabo operaciones de vigilancia en el Golfo de Omán, aplicando un riguroso control sobre todas las embarcaciones que entran o salen de los puertos iraníes.

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En un mensaje difundido a través de X, el Comando Central de Estados Unidos publicó un video que se volvió viral, en el que envía un mensaje a todas las embarcaciones que entren o salgan de puertos de Irán, en señal de advertencia.

“Las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas, atentas y preparadas para asegurar que se cumplan estas medidas”, se escucha en el audio publicado en redes sociales.

“Si no acatan este bloqueo, usaremos la fuerza”, dice la grabación. “Toda la Armada de los Estados Unidos está lista para hacer cumplir la orden”.

U.S. naval vessels are on patrol in the Gulf of Oman as CENTCOM continues to execute a U.S. blockade on ships entering and departing Iranian ports. U.S. forces are present, vigilant, and ready to ensure compliance. pic.twitter.com/dnHR2oz0ZN — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

“Embarcaciones de la Armada de EE. UU. se encuentran operando en el Golfo de Omán, mientras el CENTCOM prosigue con la aplicación de un bloqueo sobre los barcos que transitan hacia y desde los puertos de Irán”, dice la publicación que acompaña el video.

El bloqueo tiene como objetivo aislar la economía iraní interrumpiendo sus principales rutas comerciales marítimas. Según comunicaciones militares oficiales, las fuerzas estadounidenses mantienen un alto nivel de preparación para garantizar el cumplimiento total del embargo.

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En un comunicado, el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, afirmó que, en tan solo 36 horas desde el inicio del bloqueo, las fuerzas estadounidenses habían detenido de hecho todo el comercio marítimo que entraba y salía de Irán.

“El bloqueo de los puertos iraníes se ha implementado por completo, mientras las fuerzas estadounidenses mantienen la superioridad marítima en Oriente Medio. Se estima que el 90% de la economía iraní depende del comercio marítimo internacional", dice el comunicado.

Donald Trump, Estrecho de Ormuz Foto: AP, Adobe

“En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por vía marítima”, asegura el texto.

Estados Unidos viene señalando que el bloqueo total a los puertos de Irán está surtiendo efecto y que ha logrado “paralizar por completo” el comercio económico que “entra y sale” del país asiático por mar, después del bloqueo ordenado por Trump.

Según Axios, que cita a un funcionario estadounidense, Washington no ha accedido formalmente a prorrogar el alto el fuego, a pesar de que existen canales de comunicación entre ambas partes destinados a alcanzar un acuerdo marco más amplio.

El estrecho de Ormuz se encuentra bajo tensión por la guerra en Irán Foto: Google Maps

“Hasta el momento, Estados Unidos no ha accedido formalmente a extender el alto el fuego, pero las conversaciones y los contactos para alcanzar un acuerdo continúan”, dijo el funcionario.