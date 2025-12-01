Suscribirse

Mundo

Maduro hace su primera aparición pública tras rumores de huida en avión del régimen a frontera con Brasil

Un vuelo oficial del régimen de Nicolás Maduro desató una ola de interrogantes en la región.

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 2:55 p. m.
Nicolás Maduro durante un evento en Caracas
Nicolás Maduro durante un evento en Caracas. | Foto: FB/NicolásMaduro

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, apareció en público por primera vez en cinco días, poniendo fin a rumores sobre su presunta huída del país después del ultimátum dado por el presidente Donald Trump.

Nicolás Maduro encabezó la ceremonia de premiación en la clausura del IV Encuentro Internacional de Café de Especialidad Venezolano en Caracas.

El evento reunió a representantes tanto del ámbito nacional como del extranjero, con el fin de fortalecer, de manera gradual, la presencia de café local en los mercados internacionales.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro | Foto: FB/Nicolás Maduro

Antes de la aparición de Maduro en el encuentro, la señal más reciente del paradero del dictador había sido el miércoles 26 de noviembre, cuando publicó un video de él mismo conduciendo por Caracas en su canal de Telegram.

El Miami Herald informó que Trump ofreció a Maduro, a su esposa y a su hijo un salvoconducto para salir del país sudamericano si aceptaba renunciar de inmediato.

Contexto: Régimen de Maduro hace anuncio en medio de horas de tensión con Estados Unidos: se mencionó al presidente Petro

Según se informa, el régimen de Maduro respondió ofreciendo entregar el control político de Venezuela, pero mantener el control de las fuerzas armadas, lo que llevó a un impase.

En medio del creciente clima de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, un vuelo oficial vinculado al gobierno de Nicolás Maduro generó una nueva serie de dudas en toda la región.

Avión del régimen venezolano volando hacia frontera con Brasil
Avión del régimen venezolano volando hacia frontera con Brasil. | Foto: X/@TuiteroSismico

De acuerdo con información difundida por CNN Brasil, un avión, habitualmente empleado por Nicolás Maduro, emprendió un trayecto desde Caracas hasta una zona limítrofe con Brasil.

Este desplazamiento, poco común, despertó múltiples conjeturas acerca de una posible retirada o de un movimiento táctico por parte de la cúpula chavista.

Contexto: Se confirma la conversación entre Trump y Maduro: esto dijo el presidente de los Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el domingo que habló recientemente por teléfono con Maduro, quien denunció la preparación de una “agresión” por parte de Estados Unidos.

Washington afirma que Maduro encabeza un cartel de la droga y mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe. Entre las fuerzas desplegadas se encuentra el portaaviones más grande del mundo.

Consultado por periodistas, si había hablado con Maduro la semana pasada, como informó el viernes el diario The New York Times, Trump dijo: “No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí”.

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, agregó en declaraciones a bordo del Air Force One.

El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó el domingo que Washington había propuesto a Maduro abandonar el país.

“Le dimos a Maduro una oportunidad de irse. Le dijimos que podía irse a Rusia o que podía ir a otro país”, declaró a CNN.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe. | Foto: AP / Adobe Stock

Maduro, quien acusa a Trump de usar la lucha antidrogas como pretexto para derrocarlo, aseguró en tanto que Venezuela es un país “indestructible, intocable, invencible”.

*Con información de AFP.

