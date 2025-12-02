Suscribirse

Mundo

Hijo de Donald Trump envía mensaje a Maduro y recuerda ultimátum de su padre: “Sal de Venezuela o algo sucederá”

Donald Trump Jr. aseguró que Maduro y su régimen representan una “amenaza real” para el hemisferio.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 5:28 p. m.
Donald Trump y Donald Trump Jr.
Donald Trump y Donald Trump Jr. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

En un contexto de un tenso panorama político para Venezuela por el despliegue militar por parte de las tropas de Estados Unidos, Nicolás Maduro y Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica el pasado 21 de noviembre, en el que el mandatario estadounidense rechazó incontables veces al líder chavista y sus intentos para salir impune del poder.

Contexto: Ministerio de Defensa activa plan de choque ante posible intervención de EE. UU. en Venezuela

Además de los intentos de Maduro por preservar la “paz” en Venezuela, el régimen chavista rechaza contundentemente los ataque orquestados por la administración Trump a las supuestas narcolanchas en el Caribe, como parte de un operativo antidrogas para acabar con el Cartel de los Soles.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: AFP Y GETTY

De acuerdo con varias fuentes de la agencia Reuters, Maduro le habría ofrecido a Trump un acuerdo para abandonar el poder, en el que él y su familia reciben garantías de inmunidad legal, al igual que con varios integrantes de su gobierno.

Además, pidió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, asumiera un gobierno temporal mientras él no está en el poder y se llevan a cabo otras elecciones.

A estos ofrecimientos, la negativa de Trump fue rotunda. Le dio una semana para huir con su familia donde quisiera.

Contexto: Este es el país que EE. UU. le propuso a Maduro para abandonar Venezuela, tras ultimátum del presidente Trump

“Algo malo sucederá”

El hijo de mandatario estadounidense, Donald Trump Jr., reforzó el mensaje que su padre impartió en Venezuela, y fueron compartidas por la plataforma política de oposición venezolana ‘Comando Con Venezuela’.

“Tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio, sentado al frente de nuestra costa, y los demócratas están tratando de sabotear nuestra capacidad para resolverlo”, indicó el hijo del presidente.

“Maduro es el líder del Cartel de los Soles, un tipo que fue aplastado en las elecciones presidenciales de 2024”. “¿Recuerdan cuando perdió ante María Corina Machado?, a nadie le importó, y él se mantuvo en el poder... Pero ahora mi padre le dio un ultimátum, salir de Venezuela o algo más sucederá”, agregó.

Reunión con el Consejo de Seguridad

El presidente Donald Trump reúne este lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, anunció la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas.

Contexto: Marchas contra Estados Unidos en Venezuela: “Hemos vivido 22 semanas de una agresión”

Estados Unidos movilizó al Caribe, el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones de caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

WASHINGTON, DC – 5 DE FEBRERO: La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca el 5 de febrero de 2025 en Washington, DC. Leavitt discutió las opiniones del presidente sobre Gaza, el Canal de Panamá y una orden ejecutiva de "Prohibición de hombres en los deportes femeninos" que el presidente firmará más tarde hoy, y otros temas. Andrew Harnik/Getty Images/AFP
La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: Getty Images via AFP

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no respondió si Trump tomó una decisión final sobre una posible intervención estadounidense.

Leavitt también se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano y mantuvo la ambigüedad de la Casa Blanca sobre el asunto. “Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas”, declaró.

Con información de AFP.

