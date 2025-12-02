Hijo de Donald Trump envía mensaje a Maduro y recuerda ultimátum de su padre: “Sal de Venezuela o algo sucederá”

En un contexto de un tenso panorama político para Venezuela por el despliegue militar por parte de las tropas de Estados Unidos, Nicolás Maduro y Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica el pasado 21 de noviembre, en el que el mandatario estadounidense rechazó incontables veces al líder chavista y sus intentos para salir impune del poder.

Además de los intentos de Maduro por preservar la “paz” en Venezuela, el régimen chavista rechaza contundentemente los ataque orquestados por la administración Trump a las supuestas narcolanchas en el Caribe, como parte de un operativo antidrogas para acabar con el Cartel de los Soles.

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: AFP Y GETTY

De acuerdo con varias fuentes de la agencia Reuters, Maduro le habría ofrecido a Trump un acuerdo para abandonar el poder, en el que él y su familia reciben garantías de inmunidad legal, al igual que con varios integrantes de su gobierno.

Además, pidió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, asumiera un gobierno temporal mientras él no está en el poder y se llevan a cabo otras elecciones.

A estos ofrecimientos, la negativa de Trump fue rotunda. Le dio una semana para huir con su familia donde quisiera.

“Algo malo sucederá”

El hijo de mandatario estadounidense, Donald Trump Jr., reforzó el mensaje que su padre impartió en Venezuela, y fueron compartidas por la plataforma política de oposición venezolana ‘Comando Con Venezuela’.

“Tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio; Nicolás Maduro, el líder del Cartel de los Soles… Ahora mi padre (@realDonaldTrump) le dió un ultimátum: salir de Venezuela ahora o algo más sucederá”.



“Tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio, sentado al frente de nuestra costa, y los demócratas están tratando de sabotear nuestra capacidad para resolverlo”, indicó el hijo del presidente.

“Maduro es el líder del Cartel de los Soles, un tipo que fue aplastado en las elecciones presidenciales de 2024”. “¿Recuerdan cuando perdió ante María Corina Machado?, a nadie le importó, y él se mantuvo en el poder... Pero ahora mi padre le dio un ultimátum, salir de Venezuela o algo más sucederá”, agregó.

Reunión con el Consejo de Seguridad

El presidente Donald Trump reúne este lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, anunció la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas.

Estados Unidos movilizó al Caribe, el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones de caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: Getty Images via AFP

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no respondió si Trump tomó una decisión final sobre una posible intervención estadounidense.

Leavitt también se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano y mantuvo la ambigüedad de la Casa Blanca sobre el asunto. “Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas”, declaró.