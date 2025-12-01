Suscribirse

Ministerio de Defensa activa plan de choque ante posible intervención de EE. UU. en Venezuela

Una de las medidas es atacar a los terroristas que intenten ingresar a Colombia.

Camilo Galvis

Camilo Galvis

Periodista Semana

1 de diciembre de 2025, 7:40 p. m.
No
Ministerio de Defensa activa plan de choque ante posible intervención de EE. UU. en Venezuela; esto se sabe. | Foto: No

Tras la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la Fuerza Pública tiene órdenes claras.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump, le habría dado la oportunidad a Nicolás Maduro, de dejar Venezuela, según un congresista estadounidense. | Foto: AFP Y GETTY

“Respecto a una hipotética intervención de parte de los Estados Unidos en Venezuela, el actuar de nosotros es una atención humanitaria si llega a haber migración y si terroristas intentan pasar hacia acá, es enfocarnos en atacarlos GAO. Es decir, seguir cumpliendo el rol de la Fuerza Pública”, explicó el Ministro de Defensa.

La tensión entre las dos naciones ha crecido en los últimos días, tiempo en el que ha cogido mayor fuerza una posible intervención estadounidense en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que ya se dieron órdenes a la fuerza pública sobre una posible intervención de EE.UU. en Venezuela. | Foto: Samantha Chavéz

Y es que Estados Unidos ha incrementado su presencia en el mar Caribe en costas cercanas a Venezuela. Uno de los mayores impactos ha sido la presencia del portaviones Gerald Ford.

Pero también han hecho presencia aviones de guerra y bombarderos. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido que se declare cerrado el espacio aéreo de Venezuela.

Venezuela, por su parte, ha desplegado su defensiva nacional, incluyendo a la población civil a la que ha armado para defenderse de una intervención militar estadounidense.

El Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford de la Armada de los Estados Unidos, que incluye el buque insignia USS Gerald R. Ford (CVN 78), a la izquierda, el USS Winston S. Churchill (DDG 81), al frente, el USS Mahan (DDG 72), atrás, el USS Bainbridge (DDG 96) y los F/A-18E/F Super Hornet
Estados Unidos mantiene una ofensiva militar en el caribe, cerca a Venezuela. | Foto: USS Gerald R. Ford (CVN 78)

La presión ha sido tan fuerte, que un senador norteamericano aseguró que Trump le dio la opción a Nicolás Maduro de abandonar Venezuela.

“Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse”, dijo este domingo a CNN el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense. “Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país”, agregó.

Estados Unidos declaró como grupo terrorista, es decir, una amenaza de alto impacto para su país al Cartel de los Soles, donde aparece Maduro como uno de sus cabecillas.

Desde septiembre, Estados Unidos ha lanzado bombardeos contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico, dejando un saldo de al menos 83 muertos.

