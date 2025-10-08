Suscribirse

Mundo

“Los latinos agradecerán a mi padre”: Donald Trump Jr. causa polémica en redes sociales

El hijo del presidente argumentó cómo los latinos deberían percibir a su padre.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

8 de octubre de 2025, 10:42 p. m.
Donald Trump jr. Empresario y activista político
Donald Trump Jr., empresario y activista político, habló respecto a cómo los latinos deberían percibir a su padre. | Foto: Getty Images

Este miércoles 8 de octubre se viralizó un video en el que el hijo del presidente Donald Trump argumenta su punto de vista respecto a cómo la comunidad latina percibe a su padre.

Contexto: Marco Rubio interrumpe de emergencia a Donald Trump y le habla al oído en plena reunión en la Casa Blanca. Esto fue lo que le dijo

La pieza proviene del programa Triggered with Donald Trump Jr., el cual fue emitido a través del canal oficial de YouTube de Donald Trump.

En medio del programa, Trump Jr. afirmó que “todos los latinos estarían eternamente agradecidos si Trump libera a Venezuela, yo creo eso”, teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país vinotinto.

La declaración causó gran revuelo en redes sociales, puesto que la nueva política de migración impuesta en Estados Unidos desde la llegada del presidente Trump no ha sido bien recibida. Ello, al tiempo que el mismo gobierno ha puesto en marcha acciones frente al dictador venezolano Nicolás Maduro.

Por eso, las declaraciones de Trump Jr. generan eco, puesto que venezolanos aptos para votar en EE. UU. sí le dieron su voto al republicano por el sueño de ver a su país libre.

Y fue precisamente en dicho argumento en el que Trump Jr. basó su discurso; afirmó: “Honestamente, algunos de los estadounidenses más patriotas que conozco son venezolanos y de la comunidad latina”.

El hijo del mandatario terminó su intervención expresando que miles de latinos “votan por Trump porque escaparon de esa porquería (Venezuela y Cuba) una vez, y no quieren volver a hacerlo”.

Contexto: Donald Trump desafía el bloqueo en Washington con polémica maniobra: usar dinero de los aranceles para mantener el programa WIC

El mandatario estadounidense parece comprometido con una política de seguridad nacional que implica limitar al máximo la entrada de drogas ilegales a EE. UU.

Puesto que, según diferentes reportes de inteligencia de la Casa Blanca, es de Venezuela de donde proviene la mayor cantidad de sustancias ilegales que entran al país y al continente europeo, emprendió una campaña de bombardeo de supuestas narcoembarcaciones provenientes de ese país en aguas internacionales del Caribe.

Eso, en línea con determinar al Cartel de los Soles como una de las mayores operaciones de producción y exportación de droga, y a Nicolás Maduro como el líder de dicha organización.

Sobre este último, se aumentó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares, la más alta que EE. UU. ha ofrecido hasta el momento.

Ataque a narcolancha en el Caribe.
Ataque a narcolancha en el Caribe. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @DOWResponse

