Donald Trump desafía el bloqueo en Washington con polémica maniobra: usar dinero de los aranceles para mantener el programa WIC

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden de usar fondos arancelarios para mantener la operación del programa federal de asistencia alimentaria WIC, el cual beneficia a casi 7 millones de mujeres embarazadas, nuevas madres y niños pequeños, durante el cierre del Gobierno.

Se esperaba que el programa WIC durarían solo una o dos semanas, debido a que el Congreso no ha aprobado un paquete de gasto federal para el año fiscal 2026. Con esta medida se busca evitar la suspensión de apoyos alimentarios esenciales para mujeres y niños de bajos recursos en todo el país.

Según lo manifestado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, el presidente Trump identificó esta opción como una acción creativa a través de la cual se transferirán recursos de los ingresos arancelarios para evitar que las madres de más bajos recursos y sus bebés pasen hambre “por los juegos políticos de los demócratas”.

A través de su cuenta en X la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas de “crueldad” por permitir que el programa en mención se quedara sin recursos, debido a las votaciones en el Congreso que determinaron el cierre parcial del Gobierno.

¿Cuál es la polémica frente a los fondos para el programa WIC?

El dinero que se recibe por los aranceles, va a un fondo general administrado por el Departamento del Tesoro, sin embargo, ese fondo y todos sus ingresos por aranceles están congelados, hasta que se apruebe un proyecto de ley para financiar al gobierno, afirmó CNN en su página web.

Pero pese a esta dificultad, el gobierno Trump podría sortear esta situación, al aprobar una medida que designe los ingresos de los aranceles para un uso específico.

Frente a esta posibilidad, algunos expertos como Chris Towner, director de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, han cuestionado la legalidad de que el Gobierno designe fondos a WIC, ya que no se han designado fondos federales para ser gastados en el programa, de acuerdo a lo expresado en una entrevista hecha para el medio en mención.

“El problema no es que no tengan el dinero, es que el Congreso no les ha dicho que pueden gastarlo”, afirmó.

Tradicionalmente, este programa ha contado con el apoyo bipartidista, pero ahora se ha convertido en un tema de debate entre los republicanos, con respecto a cómo el cierre perjudica a los estadounidenses.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó previamente a sus colegas demócratas de “vergonzosos” y los culpó por el impacto del cierre sobre WIC.

Parte de los aranceles que reciba Estados Unidos, podrán ser dirigidos para mantener al WIC | Foto: Getty Images

¿Qué opina el programa WIC?

El anuncio de la Casa Blanca fue muy bien recibido por parte del programa WIC y sus beneficiarios, quienes temporalmente podrán seguir funcionando.

Aunque esta medida es positiva, por ahora solo se presenta como una solución parcial que no tiene una garantía de continuidad, por lo que el problema frente a los fondos para este tipo de programas todavía está abierto.

Georgia Machell, presidente y directora ejecutiva del grupo de defensa independiente NWA, advierte que la medida solo ”mantienen a flote al programa" y “las familias necesitan estabilidad a largo plazo, no incertidumbre temporal (...)”.

El cierre del Gobierno es una situación que ha paralizado a varias agencias. El uso de ingresos arancelarios es un precedente inusual, pues estos recursos no se destinan para este tipo de propósitos.