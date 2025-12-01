Marchas contra Estados Unidos en Venezuela: “Hemos vivido 22 semanas de una agresión”

El chavismo marchó en Caracas el lunes para rechazar las “amenazas” de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump analiza los próximos pasos con relación a Venezuela en medio de su inusual despliegue militar en el Caribe.

Trump tiene prevista una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, un día después de que confirmara una conversación telefónica con el gobernante venezolano.

Washington movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones de caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

Nicolás Maduro habló de los ataques por parte de EE.UU. | Foto: AFP

“¡Somos una patria libre, no queremos guerra, queremos la paz!”, dijo a la AFP Narciso Torrealba, dirigente comunitario de 68 años.

“Estamos prestos a dialogar con quien se tenga que dialogar, pero nunca claudicar la soberanía de nuestro país, nunca vender la patria”, señaló por su parte Cirilo Cazorla, de 54 años.

Las maniobras estadounidenses en el Caribe dejaron 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas. Washington emitió una alerta a la aviación civil sobre el “empeoramiento de la situación de seguridad y a la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”.

El dictador Maduro cree que lo van a derrocar. | Foto: AFP

La advertencia provocó la cancelación de vuelos por al menos seis aerolíneas internacionales. Maduro revocó luego los permisos de estas compañías a operar en el país.

“Hoy Venezuela está en una gesta en defensa de su país, en defensa de la soberanía, en defensa de sus recursos”, indicó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a la televisión estatal durante la marcha.

“No van a poder con esas amenazas, con esas estrategias estúpidas, de guerra psicológica, no van a poder con sus mentiras, no van a poder con sus calumnias, nosotros vamos a seguir en la calle, defendiendo la alegría y defendiendo la patria”, expresó por su parte el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez. “El chavismo está en la calle”, aseguró.

Marcha en apoyo a Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Por su parte, Maduro dijo el lunes que Venezuela no quiere la “paz de los esclavos” tras denunciar 22 semanas de agresión en medio de las maniobras militares que Estados Unidos desarrolla en el Caribe.

“Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias”, dijo el dictador Maduro al encabezar una marcha en Caracas que congregó a miles de seguidores.

“Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba”.