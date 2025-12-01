Suscribirse

Mundo

Estos son los planes de defensa de Maduro ante amenazas de ataques de EE. UU. dentro de Venezuela

Estados Unidos sostiene que podría hacer frente al narcotráfico por mar, tierra y aire, además de seguir presionando con fuerza al dictador venezolano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
2 de diciembre de 2025, 2:51 a. m.
x
Nicolás Maduro ha ordenado planes de defensa en Venezuela. | Foto: Jesus Vargas / Fotógrafo autónomo/Getty Images

En medio de las tensiones que se han intensificado entre Estados Unidos y Venezuela, Nicolás Maduro sostiene que su país tiene planes de defensa para combatir las amenazas de la nación de norteamericana que, sumado a sus acciones militares hasta el momento, también ha insinuado que podría ingresar a territorio venezolano.

Bajo la consigna de combatir el narcotráfico, el Gobierno estadounidense ha desplegado sus fuerzas en el Caribe —donde se han bombardeado decenas de barcos y han muerto más de 80 personas—, ha designado varias organizaciones criminales como “terroristas”, incluyendo al Cartel de los Soles.

Este último, según la administración de Donald Trump, es liderado por Nicolás Maduro, por lo que sobre él se estableció una recompensa de 50 millones de dólares.

Nicolás Maduro. | Foto: AP

Al mismo tiempo, Trump ha sostenido varias veces que sus planes incluyen entrar a Venezuela, para atacar el narco desde tierra y, de paso, atrapar al dictador y sacarlo del poder.

Contexto: Casa Blanca responde a polémica con el secretario de Guerra por sobrevivientes de ataque a lancha en el Caribe: “Están sujetos a ataques letales”

Ante la situación, Maduro ha ordenado la creación de planes de defensa en caso de la “invasión” estadounidense, con ejercicios militares tanto del ejército como de los ciudadanos que, según él, están dispuestos a luchar para defender el país.

Para hacer frente a la presencia en el Caribe, el líder del régimen ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) entrar en “alerta táctica reforzada” en toda la costa del país latinoamericano. Esto incluye entrenamiento militar en regiones como La Guaira, Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Zulia.

“La imprevisibilidad de Trump angustia a Maduro y a la cúpula”.
Donald Trump, presidente de EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

Así mismo, el dictador activó el “Plan Independencia 200”, el cual moviliza al ejército, a la Milicia Bolivariana y a la policía en varios frentes alrededor del país, con el objetivo de garantizar “la soberanía, la paz y la defensa integral”, según ha declarado en sus apariciones públicas.

Contexto: Este es el país que EE. UU. le propuso a Maduro para abandonar Venezuela, tras ultimátum del presidente Trump

Este plan consta de la creación de 284 frentes de batalla, donde hay al menos 200.000 efectivos militares desplegados por todo el territorio nacional, con enfoque en las zonas costeras y fronterizas.

Además, a inicios de noviembre se aprobó la “Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación”, que unifica las fuerzas armadas del país con los poderes públicos y los consejos comunales, con el fin de procurar la defensa de Venezuela.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

Por lo tanto, el comando tiene el propósito de “planificar, coordinar y ejecutar acciones de defensa nacional ante amenazas internas o externas”, junto con los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), que fueron activados por Maduro a inicio de este año.

Contexto: Ultimátum a Maduro: Trump haría una decisiva reunión en la Casa Blanca en las próximas horas

Se le suma que el dictador presentó un plan al que se refirió como: “calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de arma por sistema de arma”, el cual encabeza la Milicia, a la cual se enlistaron 8 millones de venezolanos, según el régimen.

El dictador sentenció que el plan, diseñado por el pueblo, garantiza la defensa de todo su país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lo que necesita Nacional para clasificar a la final de la Liga BetPlay tras el Medellín vs. América: Junior atento

2. Así se jugará la quinta fecha de los cuadrangulares que podría confirmar los dos finalistas de la Liga Betplay

3. En cámaras quedó registrado el intento de rapto de un bebé recién nacido en hospital de Bolívar, vigilante evitó el secuestro

4. Prográmese: convocan marchas y manifestaciones en Bogotá del 2 al 7 de diciembre

5. Impactante choque masivo en Estados Unidos quedó grabado en video: más de 40 vehículos involucrados en tormenta de nieve

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaNicolás Maduro

Noticias Destacadas

x

Impactante choque masivo en Estados Unidos quedó grabado en video: más de 40 vehículos involucrados en tormenta de nieve

Redacción Mundo
x

Estos son los planes de defensa de Maduro ante amenazas de ataques de EE. UU. dentro de Venezuela

Redacción Mundo
Esta política se enmarca en una serie de medidas más amplias adoptadas por la administración Trump para endurecer las leyes migratorias.

Estados Unidos plantea la “prohibición total de viajes” a ciertos países que considera un riesgo: “No queremos a esa gente”

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.