Estos son los planes de defensa de Maduro ante amenazas de ataques de EE. UU. dentro de Venezuela

En medio de las tensiones que se han intensificado entre Estados Unidos y Venezuela, Nicolás Maduro sostiene que su país tiene planes de defensa para combatir las amenazas de la nación de norteamericana que, sumado a sus acciones militares hasta el momento, también ha insinuado que podría ingresar a territorio venezolano.

Bajo la consigna de combatir el narcotráfico, el Gobierno estadounidense ha desplegado sus fuerzas en el Caribe —donde se han bombardeado decenas de barcos y han muerto más de 80 personas—, ha designado varias organizaciones criminales como “terroristas”, incluyendo al Cartel de los Soles.

Este último, según la administración de Donald Trump, es liderado por Nicolás Maduro, por lo que sobre él se estableció una recompensa de 50 millones de dólares.

Nicolás Maduro. | Foto: AP

Al mismo tiempo, Trump ha sostenido varias veces que sus planes incluyen entrar a Venezuela, para atacar el narco desde tierra y, de paso, atrapar al dictador y sacarlo del poder.

Ante la situación, Maduro ha ordenado la creación de planes de defensa en caso de la “invasión” estadounidense, con ejercicios militares tanto del ejército como de los ciudadanos que, según él, están dispuestos a luchar para defender el país.

Para hacer frente a la presencia en el Caribe, el líder del régimen ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) entrar en “alerta táctica reforzada” en toda la costa del país latinoamericano. Esto incluye entrenamiento militar en regiones como La Guaira, Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Zulia.

Donald Trump, presidente de EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

Así mismo, el dictador activó el “Plan Independencia 200”, el cual moviliza al ejército, a la Milicia Bolivariana y a la policía en varios frentes alrededor del país, con el objetivo de garantizar “la soberanía, la paz y la defensa integral”, según ha declarado en sus apariciones públicas.

Este plan consta de la creación de 284 frentes de batalla, donde hay al menos 200.000 efectivos militares desplegados por todo el territorio nacional, con enfoque en las zonas costeras y fronterizas.

Además, a inicios de noviembre se aprobó la “Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación”, que unifica las fuerzas armadas del país con los poderes públicos y los consejos comunales, con el fin de procurar la defensa de Venezuela.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

Por lo tanto, el comando tiene el propósito de “planificar, coordinar y ejecutar acciones de defensa nacional ante amenazas internas o externas”, junto con los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), que fueron activados por Maduro a inicio de este año.

Se le suma que el dictador presentó un plan al que se refirió como: “calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de arma por sistema de arma”, el cual encabeza la Milicia, a la cual se enlistaron 8 millones de venezolanos, según el régimen.