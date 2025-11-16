EE. UU. anuncia nuevo despliegue de fuerzas militares: portaviones más grande ingresa al Caribe

El gobierno estadounidense anunció este domingo 16 de noviembre que el grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford, de la armada estadounidense, entró al mar Caribe.

La comunicación fue hecha por el Comando Sur SouthCom, en el marco de la operación militar ‘Lanza del Sur’, con la que se busca eliminar a narcoterroristas del hemisferio occidental.

“Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, indicó en la comunicación el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur.

Este nuevo equipamiento se unirá al ya despliegue que se ha hecho en la zona, como lo es el grupo anfibio de combate USS Iwo Jima, además de la unidad expedicionaria de infantería de marina.

El grupo incluye los 9 escuadrones que se han embarcado en el área determinada. Entre estos se encuentran los destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke del Escuadrón de Destructores Dos, el USS Bainbridge (DDG 96) y el USS Mahan (DDG 72), y el buque de defensa aérea y antimisiles integrado USS Winston S. Churchill (DDG 81).