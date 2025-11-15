Suscribirse

Estados Unidos

Ola gigante arrastra a niña de 5 años en Big Sur, Estados Unidos, mientras su padre muere intentando salvarla

La niña continúa desaparecida tras ser arrastrada por un fuerte oleaje en Garrapata State Beach, mientras equipos de rescate reanudan la búsqueda en condiciones extremadamente peligrosas.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

15 de noviembre de 2025, 8:44 p. m.
Un equipo aéreo y marítimo patrulla Garrapata State Beach en búsqueda de señales de la niña arrastrada por el oleaje tras la tragedia familiar.
Un equipo aéreo y marítimo patrulla Garrapata State Beach en búsqueda de señales de la niña arrastrada por el oleaje. | Foto: Captura de pantalla X @MCoSheriff

Un paseo familiar en la costa de Big Sur terminó en tragedia cuando una ola gigante arrastró al océano a una niña de cinco años y a su padre, quien murió tras un intento desesperado por rescatarla.

Las autoridades reanudaron la búsqueda pese al oleaje intenso y las corrientes que complican cada minuto de las operaciones.

Contexto: Tragedia en Florida: misionero y su hija mueren en accidente aéreo en un viaje de ayuda humanitaria

Una situación desesperada en medio del oleaje

Las olas del Big Sur, en la costa californiana, se convirtieron en escenario de una tragedia que ha conmocionado a la comunidad.

El viernes, una niña de cinco años fue arrastrada por corrientes traicioneras en la playa estatal de Garrapata, mientras su padre intentaba salvarla.

El padre, al ver a su hija llevada por el mar, no dudó y se adentró para tratar de salvarla de las aguas embravecidas. La madre, presa del pánico, también ingresó para auxiliar a su familia, pero la corriente la devolvió a la orilla con vida. Sin embargo, la niña no logró volver.

En medio del caos, un guardavidas fuera de servicio, empleado de California State Parks, actuó con rapidez: sacó al hombre del agua y le realizó maniobras de reanimación.

A pesar de sus esfuerzos, el padre falleció en el hospital. La madre, por su parte, fue atendida por una hipotermia leve, pero su estado es estable.

Según el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey (MCSO), todo ocurrió poco después de la 1 p.m. en Garrapata State Beach. Las olas, estimadas entre unos 4,5 a 6 metros, alcanzaron una fuerza inusual.

Por fortuna, un segundo hijo de la familia, de apenas dos años, no resultó herido, según las autoridades.

Una compleja operación de rescate

Lo que se ha informado es que la MCSO no ha escatimado recursos y en la búsqueda participan equipos especializados en tierra, helicópteros y unidades aéreas.

Se han sumado California State Parks, CAL FIRE, la Guardia Costera de EE. UU., la Patrulla de Carreteras de California y el Escuadrón Aéreo de la Estación Naval de Lemoore.

Las labores se reanudaron el sábado, una vez que las condiciones del mar lo permitieron. Las autoridades han advertido a quienes circulan por la ruta costera (Highway 1) que eviten detenerse cerca de la playa, para no obstaculizar las operaciones.

Contexto: Tragedia en Texas: desgarrador momento les arrebata la vida a dos menores

Este lamentable suceso evidencia nuevamente los peligros que pueden representar las costas accidentadas de California.

Garrapata State Beach es conocida por fuertes corrientes de retorno rip currents y pendientes pronunciadas, lo que la hace especialmente peligrosa cuando el oleaje se intensifica.

Noticias Destacadas

