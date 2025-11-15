Un paseo familiar en la costa de Big Sur terminó en tragedia cuando una ola gigante arrastró al océano a una niña de cinco años y a su padre, quien murió tras un intento desesperado por rescatarla.

Las autoridades reanudaron la búsqueda pese al oleaje intenso y las corrientes que complican cada minuto de las operaciones.

Una situación desesperada en medio del oleaje

Las olas del Big Sur, en la costa californiana, se convirtieron en escenario de una tragedia que ha conmocionado a la comunidad.

El viernes, una niña de cinco años fue arrastrada por corrientes traicioneras en la playa estatal de Garrapata, mientras su padre intentaba salvarla.

El padre, al ver a su hija llevada por el mar, no dudó y se adentró para tratar de salvarla de las aguas embravecidas. La madre, presa del pánico, también ingresó para auxiliar a su familia, pero la corriente la devolvió a la orilla con vida. Sin embargo, la niña no logró volver.

En medio del caos, un guardavidas fuera de servicio, empleado de California State Parks, actuó con rapidez: sacó al hombre del agua y le realizó maniobras de reanimación.

A pesar de sus esfuerzos, el padre falleció en el hospital. La madre, por su parte, fue atendida por una hipotermia leve, pero su estado es estable.

Según el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey (MCSO), todo ocurrió poco después de la 1 p.m. en Garrapata State Beach. Las olas, estimadas entre unos 4,5 a 6 metros, alcanzaron una fuerza inusual.

Por fortuna, un segundo hijo de la familia, de apenas dos años, no resultó herido, según las autoridades.

PRESS RELEASE - Multi-Agency Search Efforts Continue For 5-Year-Old Girl Still Missing After Family Was Swept Into The Water By Large Wave Along the Big Sur Coast -



The Monterey County Sheriff’s Office along with Monterey County Sheriff’s Search and Rescue, California State… pic.twitter.com/v8oNnwFsV5 — Monterey Co Sheriff (@MCoSheriff) November 15, 2025

Una compleja operación de rescate

Lo que se ha informado es que la MCSO no ha escatimado recursos y en la búsqueda participan equipos especializados en tierra, helicópteros y unidades aéreas.

Se han sumado California State Parks, CAL FIRE, la Guardia Costera de EE. UU., la Patrulla de Carreteras de California y el Escuadrón Aéreo de la Estación Naval de Lemoore.

Las labores se reanudaron el sábado, una vez que las condiciones del mar lo permitieron. Las autoridades han advertido a quienes circulan por la ruta costera (Highway 1) que eviten detenerse cerca de la playa, para no obstaculizar las operaciones.

Este lamentable suceso evidencia nuevamente los peligros que pueden representar las costas accidentadas de California.