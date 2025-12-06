¿Puede Trump atacar por tierra a Colombia? El exembajador Kevin Whitaker responde

SEMANA: El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos comenzará los ataques por tierra y que Colombia, al ser un productor de cocaína, también estaría expuesta. ¿En qué contexto debe entenderse esa declaración?

Kevin Whitaker: Es un asunto que debe analizarse en dos niveles. Sí, es cierto que hoy Colombia es el productor número uno de cocaína en el mundo, y eso ha sido una preocupación del presidente Trump desde su llegada al escenario político hace diez años. Pero tampoco se puede obviar la relación personal que se ha dado entre el presidente Petro y el presidente Trump. Petro, por su naturaleza, desafía, critica y acusa a Trump, quien nunca va a aceptar eso. Y, por su propia naturaleza, siempre va a replicar.

“Un ataque por tierra sería contradictorio con lo que Trump cree y con lo que significa MAGA”. | Foto: PRESIDENCIA

SEMANA: ¿Esta posibilidad que anuncia el presidente Trump es una consecuencia de la designación de estos carteles de la droga como grupos terroristas?

K.W.: Yo fui embajador en Colombia cuando las Farc estuvieron catalogadas como grupo terrorista. Pero las Farc sí eran realmente un grupo terrorista, que nació con esa naturaleza. Lo que hay ahora son grupos criminales. Entonces, a la designación de estos grupos le falta un sustento factual de acciones del pasado, que sí tenían las Farc.

SEMANA: El presidente y el secretario de Guerra estadounidenses han dicho que estos carteles son el Isis y el Al Qaeda del continente. ¿Qué cambios implica esto en la forma de combatirlos?

K.W.: Legalmente, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Congreso aprobó una ley que autorizó el uso de la fuerza militar (AUMF) para enfrentar el terrorismo en el mundo entero. Recuerde que hablábamos en el pasado de la global war on terrorism (guerra contra el terrorismo). Esa ley fue usada por Bush, Obama, Biden y ahora Trump. Hay quienes han propuesto derogarla porque se está usando en situaciones muy distintas a aquellas que dieron origen a su aprobación hace 25 años.

SEMANA: ¿Este es el sustento legal para las operaciones en el Caribe y una eventual ofensiva por tierra, o Trump ha tramitado nuevas leyes?

Exembajador responde | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

K.W.: No. No hay leyes nuevas. Teóricamente, se está usando el AUMF. Recientemente, el Senado pidió al Pentágono un briefing acerca del sustento legal de las acciones que se están tomando en el mar Caribe y en el Pacífico. Y el Pentágono, según reportes en los medios, no mandó ni siquiera a un abogado a explicar sus acciones. Entonces, es muy difícil descifrar el sustento legal que se está usando ahora.

SEMANA: No es la primera vez que el presidente Trump habla de ataques por tierra. En octubre ya había dicho que esta era la siguiente fase. ¿Qué se necesita para dar este paso?

K.W.: Es una pregunta que se puede responder legal y políticamente. Legalmente, al parecer, el Gobierno ha decidido que tiene la facultad de hacer lo que quiere hacer, lo cual es obvio por las acciones que ha emprendido. Pero son los factores políticos los que hay que tomar en cuenta.

En 2016, Trump tuvo como bandera el rechazo a lo que él llamó las forever wars, esas guerras, como Irak y Afganistán, que tuvieron implicaciones militares profundas y, a su vez, fueron impopulares. Entonces, hacer un ataque por tierra, no lanzar bombas ni misiles, sino poner tropas, sería contradictorio con lo que Donald Trump ha dicho que cree. También sería contradictorio con lo que significa Make America Great Again (MAGA), gastando recursos, además de sangre, estadounidenses en el exterior, no en nuestro país. Y el otro punto es institucional. Si bien el Congreso ha sido manso en este tema, sí hay indicaciones de preocupación en el Senado y, por eso, han llamado al Gobierno a dar explicaciones.

SEMANA: ¿Se necesita la autorización del Congreso?

Donald Trump ha insinuado varias veces que sus fuerzas militares podrían ingresar a Venezuela. | Foto: Pete Marovich / Fotógrafo autónomo/Getty Images - Michael Sugrue/Getty Images

K.W.: Legalmente, se necesita una autorización. Pero, como dije, según las acciones y los comentarios de miembros de la administración, ellos están mandando la señal de que creen que ya tienen lo que necesitan para hacer un ataque. Entonces, parece que no van a buscar más autorizaciones. Ahora bien, el Senado puede insistir en que ellos desempeñen su papel legítimo, constitucional y legal de aprobar o no una acción militar en el mundo por parte de las fuerzas de Estados Unidos. Es cierto que, en lo que lleva este Gobierno, los parlamentarios no se han enfrentado al presidente. Pero este es un tema distinto y podría tener otro manejo.

SEMANA: Esta semana quedó sobre la mesa una salida negociada de Maduro, presionada por Trump, tras revelarse lo que ambos hablaron por teléfono. ¿Usted ve eso posible?

K.W.: Se han visto acciones del presidente Trump con amenazas de fuerza militar, pero lo que falta es cual es el fin del juego; es decir, cómo las tácticas que se han usado van a dar como resultado el fin político que se busca. El hecho es que tampoco es muy claro para mí qué conclusión buscan. Si estamos hablando de la salida de Maduro, por ejemplo, ¿qué implicaciones puede tener esto para el régimen? Porque el régimen es más que Nicolás Maduro, y sería muy infortunado que salga Maduro y entren Jorge Rodríguez o Vladimir Padrino. Lo que debe haber es un cambio de régimen que lleve a la democracia. Obviamente, Edmundo González ganó la elección y es legítimamente el presidente de Venezuela. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es el después.

SEMANA: ¿En qué sentido?

K.W.: ¿Cuáles son las responsabilidades de Estados Unidos después? ¿Cuáles son las posibilidades de que exista una situación bastante complicada? La oposición en Venezuela, y específicamente María Corina Machado, ha sido muy elocuente al narrar cómo se puede lograr una transición democrática en el país. Hablan de los recursos que tiene Venezuela, de su tradición democrática, de la diáspora venezolana que regresará a ayudar. Pero también es cierto que una acción de esta naturaleza genera resultados impredecibles. Como siempre ha dicho el presidente Santos, las guerras son fáciles de empezar, pero difíciles de terminar.

SEMANA: Cuando Estados Unidos ha intervenido, como en el caso de Afganistán, luego ha acompañado la transición de esos países con servicios sociales, por ejemplo. ¿Usted ve un compromiso de Trump con Venezuela en este ámbito?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. | Foto: AP

K.W.: Eso hoy es difícil de conseguir. Y añadiría otro elemento: la seguridad. Es obvio que las fuerzas militares en Venezuela son completamente corruptas. Y es difícil apoyarse en ellas para mantener la calma y la seguridad en un escenario así. Entonces, serán muchas las necesidades. A lo mejor, Estados Unidos estaría. Pero, de nuevo, eso no es consistente con las tesis en las que cree Donald Trump. Creo que este presidente también está muy interesado en beneficios concretos para Estados Unidos. En Ucrania siempre se ha hablado de los minerales raros. Venezuela tiene minerales y tiene petróleo. Quizás así, buscando acceso a las riquezas materiales de Venezuela, la administración pueda justificar un involucramiento más duradero en el país.

SEMANA: Quiero volver a preguntarle por Colombia. Esta declaración de los ataques por tierra surgió justamente en la reunión en que se esperaban noticias de Venezuela. ¿Eso es un mensaje para Petro?