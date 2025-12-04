Suscribirse

En evento del Ejército, Gustavo Petro aprovechó para enviar mensaje directo a Donald Trump: “No nos dejamos comprar”

El mandatario colombiano rechazó la advertencia sobre Colombia que lanzó el presidente de Estados Unidos.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 9:03 p. m.
Donald Trump Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro siguen escalando la confrontación diplomática. | Foto: Presidente / AP

En medio de una ceremonia de ascensos de oficiales del Ejército que se desarrolló este jueves, 4 de diciembre, el presidente Gustavo Petro, aprovechó para nuevamente lanzar un mensaje a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En uno de los apartes del discurso, el mandatario le dijo a Trump que “a Colombia no se le amenaza”, en respuesta a una fuerte advertencia que hizo esta semana en contra del país, sobre ataques terrestres en contra de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.

Contexto: Gobierno Petro le pide a Estados Unidos información de quién es “el colombiano número 3″ en el escándalo de Odebrecht

“Y a Colombia no se le amenaza, porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común”, dijo el presidente Petro en la ceremonia del Ejército Nacional.

Además, manifestó: “Porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y aquí hay un Cartel de los Soles”.

“Todos sabemos aquí que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso. Por eso vuelvo a repetirlo, la codicia es enemiga antagónica de la vida”, subrayó el jefe de Estado.

Sumado a ello, Petro puso de presente: “Pero no todos los hombres y mujeres tenemos el corazón codicioso, no nos dejamos comprar, no estamos en venta, en venta estaban los esclavos a la fuerza y todo aquel o aquella que se venda se vuelve esclavo y Bolívar dijo que éramos hombres y mujeres libres”.

GUERRA ARANCELES
Sigue creciendo la tensión entre Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

Entre tanto y frente a la avanzada de Trump, esta semana expresó el presidente Petro desde Norte de Santander, en un evento regional: “Incluso hoy estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad, frases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos”.

“Barbarie de la que no se puede esperar más, sino la muerte misma de la gente y que, por tanto, debemos frenar en el mundo. Estamos en cierta forma bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima”, recalcó.

Contexto: Gustavo Petro reveló quién está detrás de la pérdida masiva de seguidores en X: el mensaje impactó las redes sociales

Finalmente, la confrontación entre Petro y Trump ha escalado de tal nivel que Colombia afronta una de sus peores crisis diplomáticas de los últimos años con Estados Unidos.

