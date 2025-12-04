Gustavo Petro reveló quién está detrás de la pérdida masiva de seguidores en X: el mensaje impactó las redes sociales

La herramienta digital de X ha sido una de las plataformas predilectas del presidente de la República, Gustavo Petro, para difundir políticas de su gobierno y como ventana para emitir comentarios sobre conflictos internacionales.

Hace varios días, el mandatario colombiano vio con extrañeza que ha perdido miles de seguidores en X, situación que lo motivó a investigar el porqué de ese fenómeno.

Este jueves 4 de diciembre, el jefe de Estado dio a conocer quién está detrás, según él, de esa pérdida de seguidores en X.

“El bloqueo y la pérdida de casi 500.000 seguidores no fue ni por la lista Ofac ni por Elon Musk. Fue por el uribismo colombiano”, explicó Gustavo Petro.

Sumado a ello, manifestó: “Un ataque feroz y en masa, accionando un sistema llamado shadowban, que a partir de ataques masivos hace perder seguidores en masa y recorta el alcance de los trinos, por algoritmos que se activan automáticamente”.

“Grupos empresariales de bots trataron de censurar al presidente también en redes; ya lo habían hecho en la misma televisión. No aguantan mis palabras. Deben estar haciendo con otros activistas progresistas lo mismo”, insistió Gustavo Petro en un mensaje en su cuenta personal de X.

Fue el pasado 30 de noviembre cuando Gustavo Petro alertó sobre el movimiento irregular de su cuenta de X.

“Miré el comportamiento de mis seguidores en esta red, X, y la comparé con otras redes donde hago presencia. Solo en X han caído mis seguidores; en las demás aumentan. La caída es de más de 300.000 y continúa”, dijo en ese momento el presidente.

En esa ocasión también dijo: “Pensamientos y posiciones que han estado construidas alrededor de una democracia global, de una humanidad libre para llevar su misión de vida al universo, de lucha contra la opresión de pueblos y personas, de lucha contra el genocidio en Palestina, y ahora de Sudán, de lucha contra asesinatos oficiales, promovida en el Caribe, y contra la invasión de naciones”.