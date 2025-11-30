Gustavo Petro está inquieto por la pérdida de seguidores en X: “Han desaparecido centenares de miles”

El presidente Gustavo Petro llamó la atención este domingo, 30 de noviembre, de la opinión pública al revelar que ha perdido una gran cantidad de seguidores en su cuenta de X y se atrevió a lanzar hipótesis sobre lo que estaría sucediendo con su principal tribuna de información.

La preocupación la expresó en la misma red social cuando mencionó los bloqueos que ha generado su inclusión en la lista Clinton por parte de la administración de Donald Trump, pues se le ha relacionado, supuestamente, con tener vínculos con el narcotráfico.

“Miré el comportamiento de mis seguidores en esta red, X, y la comparé con otras redes donde hago presencia. Solo en X, han caído mis seguidores, en las demás aumentan. La caída es de más de 300.000 y continúa”, afirmó el mandatario.

Petro contó que hizo preguntas para conocer las razones y le respondieron que “están limpiando bots”. Aunque agradeció a los administradores de la red social, sugirió que hay “que informarlo públicamente”.

Gustavo Petro. | Foto: Presidencia.

Una de sus hipótesis es que “la desaparición masiva de centenares de miles de perfiles de seguidores” podría ser una “censura”, y lo justificó en sus “pensamientos y posiciones que han estado construidas alrededor de una democracia global, de una humanidad libre para llevar su misión de vida al universo, de lucha contra la opresión de pueblos y personas, de lucha contra el genocidio en Palestina, y ahora de Sudán, de lucha contra asesinatos oficiales, promovida en el Caribe, y contra la invasión de naciones”.

Petro narró que su perfil ha tratado de defender el derecho internacional como base de “construcción de un diálogo de civilizaciones, donde la latinoamericana y caribeña es una”.