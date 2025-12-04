“No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”: fuerte mensaje de Paloma Valencia al candidato presidencial del Pacto Histórico

El control político al Gobierno Petro por las posibles infiltraciones de las disidencias de las Farc en las agencias de inteligencia del Estado terminó en una fuerte discusión entre la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Durante el debate, Valencia citó en repetidas oportunidades el nombre de Cepeda, y lo señaló de reunirse con militares en retiro para participar en política: “Violando, en mi opinión, la Constitución y la ley, que exige que las fuerzas armadas no participen en política”.

En esos encuentros se habría diseñado un mecanismo que reprochó la congresista del Centro Democrático, y que ha generado revuelo entre la opinión pública: “Es maravilloso. Se retiran, hacen política y luego los reincorporan y todos quedamos bien contentos”.

Iván Cepeda no guardó silencio y respondió a los señalamientos. Aprovechó ese momento para despacharse contra el expresidente Álvaro Uribe, referenció sus controversias judiciales y habló de Santiago Uribe, hermano del exmandatario, condenado por nexos con el paramilitarismo.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. | Foto: NELSON CÁRDENAS

Paloma Valencia estalló y, frente a la plenaria, lanzó una alerta sobre su seguridad: “No me vaya a mandar a matar. No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”, haciendo referencia al candidato presidencial del Pacto Histórico.

Ella describió que, recientemente, fue informada de un intento de atentado en su contra. De ese plan también fueron alertados el contralor Carlos Hernán Rodríguez y la representante Catherine Juvinao luego de que el presidente Gustavo Petro recibiera datos al respecto.

Frente a esto, ella dijo en el Senado: “Me enteré de que el plan para asesinarme no era de la junta del narcotráfico, sino de la Segunda Marquetalia, que asesinó a Miguel Uribe, y del ELN, con el que negocia el senador Iván Cepeda. Que no se le olvide a Colombia la razón por la que la seguridad viene cayendo”.

Sus reparos hacia Cepeda fueron más allá: “Senador Cepeda, los padres de familia le agradecen que haya firmado la utilización de jóvenes mayores de 15 años en el conflicto armado. Estos son los acuerdos que firma el candidato del Pacto Histórico con el ELN”.

Senadora Paloma Valencia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA