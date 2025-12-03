Los archivos encontrados en la información que le fue incautada a alias Calarcá, el máximo líder de las disidencias de las Farc, fue objeto de debate en una citación a control político al Gobierno que convocó la oposición en el Senado.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue una de las que lideró ese proceso. Durante varios minutos arremetió contra el Gobierno Nacional y dejó sobre la mesa lo que serían varias inconsistencias en ese caso que aún no se han resuelto.

“Me impresionó que el Gobierno, en vez de salir a escandalizarse con lo que había pasado, salió a decir que no, tranquilos, que ellos iban a hacer una investigación”, criticó Valencia.

Sale la polémica de Calarcá y el gobierno no se escandaliza: dice que hará una investigación y no le cree ni a las agencias internacionales ni a los computadores y celulares de Calarcá. ¿Cuál es la teoría? ¿Quién sepultó la información? pic.twitter.com/GAVNlFMsue — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 3, 2025

La senadora cuestionó que el Gobierno haya desestimado estas investigaciones, a pesar de que la información fue encontrada en las incautaciones que hizo la propia Fiscalía a Calarcá cuando fue interceptado por una caravana del Ejército en Anorí, Antioquia.

“Yo quiero que a mí me digan cuál es la teoría de que esa información estuviera en esos computadores, quién la sembró, de dónde es que decidimos que es falsa”, preguntó Valencia.

La precandidata presidencial del uribismo expuso otra inconsistencia: supuestamente el Gobierno tendría la hipótesis de que una agencia internacional habría sembrado esa información en Calarcá, lo que no le parece coherente. “Es como extraña la teoría”, sostuvo.

En el Senado se vivió un fuerte enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo. | Foto: El País

Valencia recordó que la misma Procuraduría ya suspendió al general Juan Miguel Huertas Herrera, quien resultó implicado en estos hechos y, según reveló Noticias Caracol, habría sido el enlace entre el Ejército y Calarcá para lo que se denunció. Al igual que el directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.

La senadora criticó que estos hechos tendrían que ver con el programa de paz total del presidente Gustavo Petro, que varios consideran que no ha funcionado, pues no se ha logrado desarmar a los grupos ilegales y, en cambio, han ganado terreno.

La precandidata criticó que Iván Cepeda, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento, llegó tarde a ese encuentro.

La senadora relacionó a Iván Cepeda con estos hechos. | Foto: NELSON CÁRDENAS

La senadora recordó los acercamientos que ha tenido Cepeda con grupos insurgentes en medio de las negociaciones que se han adelantado en el país en los últimos años y preguntó si esos hechos tendrían alguna relación.

“Dele la cara a los padres de familia y hábleles de la firma sobre la utilización de jóvenes mayores de 15 años en el conflicto armado”, afirmó la senadora.