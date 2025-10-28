Alias el Viejo sería el enlace entre la Segunda Marquetalia y los sicarios que asesinaron a Miguel Uribe Turbay

Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, fue capturado y señalado por los investigadores de ser el intermediario entre los autores intelectuales y materiales involucrados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El hombre fue detenido en el departamento de Meta por agentes de la Policía Nacional y con su captura quedaría confirmada la participación de la Segunda Marquetalia en el crimen.

Para la Fiscalía, la participación de alias el Viejo en el crimen fue determinante. Entre los elementos materiales de prueba que tiene el ente acusador y que serán presentados ante jueces de control de garantías en la ciudad de Bogotá, se encuentran interceptaciones, declaraciones y seguimientos que explican en detalle cómo este hombre se encargó de contactar a los sicarios.

“Alias el Viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 julio, en el occidente de Bogotá. Unidades de la Policía de Colombia capturaron a esta persona en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta)”, dijo la Fiscalía tras la captura de este presunto delincuente.

Advierten los investigadores que alias este hombre sería el enlace clave entre la llamada Segunda Marquetalia y la banda de asesinos contratada en Bogotá, la misma que ubicó al menor de edad encargado de perpetrar el magnicidio.

Alias el Viejo será presentado ante jueces de control de garantías para imputar cargos por concierto para delinquir, homicidio agravado, uso de menores en actividades ilícitas y porte ilegal de armas.

El prontuario criminal, de acuerdo con los investigadores, advierte el vínculo que existe con ese grupo de disidentes de las Farc que, según las hipótesis en este proceso, amenazó al precandidato presidencial y meses después cumplió su cometido asesino: “La captura de Simeón empieza a cerrar el cerco a los autores intelectuales del crimen”, indicaron.

Con la captura de alias el Viejo son nueve las personas detenidas por el magnicidio en contra del senador Miguel Uribe Turbay, dos fueron sentenciados: el menor de edad recibió una sanción de siete años de internamiento, y alias el Veneco, Carlos Arturo Mora, fue condenado a 21 años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Los otros capturados se encuentran en audiencias de acusación y la Fiscalía confía que en cuestión de meses se pueda llegar a un juicio, con los elementos de prueba necesarios para lograr una condena por los delitos que fueron imputados. Se espera que conforme avance la investigación más implicados puedan ser capturados.

