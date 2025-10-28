Suscribirse

Nación

Alias el Viejo sería el enlace entre la Segunda Marquetalia y los sicarios que asesinaron a Miguel Uribe Turbay

Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, fue capturado en el departamento de Meta y su prontuario criminal es la “clave”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

28 de octubre de 2025, 5:56 p. m.
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo | Foto: Suministrada a Semana API

Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, fue capturado y señalado por los investigadores de ser el intermediario entre los autores intelectuales y materiales involucrados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El hombre fue detenido en el departamento de Meta por agentes de la Policía Nacional y con su captura quedaría confirmada la participación de la Segunda Marquetalia en el crimen.

Para la Fiscalía, la participación de alias el Viejo en el crimen fue determinante. Entre los elementos materiales de prueba que tiene el ente acusador y que serán presentados ante jueces de control de garantías en la ciudad de Bogotá, se encuentran interceptaciones, declaraciones y seguimientos que explican en detalle cómo este hombre se encargó de contactar a los sicarios.

“Alias el Viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 julio, en el occidente de Bogotá. Unidades de la Policía de Colombia capturaron a esta persona en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta)”, dijo la Fiscalía tras la captura de este presunto delincuente.

Advierten los investigadores que alias este hombre sería el enlace clave entre la llamada Segunda Marquetalia y la banda de asesinos contratada en Bogotá, la misma que ubicó al menor de edad encargado de perpetrar el magnicidio.

Alias el Viejo será presentado ante jueces de control de garantías para imputar cargos por concierto para delinquir, homicidio agravado, uso de menores en actividades ilícitas y porte ilegal de armas.

El prontuario criminal, de acuerdo con los investigadores, advierte el vínculo que existe con ese grupo de disidentes de las Farc que, según las hipótesis en este proceso, amenazó al precandidato presidencial y meses después cumplió su cometido asesino: “La captura de Simeón empieza a cerrar el cerco a los autores intelectuales del crimen”, indicaron.

Contexto: Otro capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: alias el Viejo fue detenido en el Meta

Con la captura de alias el Viejo son nueve las personas detenidas por el magnicidio en contra del senador Miguel Uribe Turbay, dos fueron sentenciados: el menor de edad recibió una sanción de siete años de internamiento, y alias el Veneco, Carlos Arturo Mora, fue condenado a 21 años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Los otros capturados se encuentran en audiencias de acusación y la Fiscalía confía que en cuestión de meses se pueda llegar a un juicio, con los elementos de prueba necesarios para lograr una condena por los delitos que fueron imputados. Se espera que conforme avance la investigación más implicados puedan ser capturados.

Autoridades investigan nuevos indicios que vincularían al ELN con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
Autoridades investigan nuevos indicios que vincularían al ELN con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: El País

Las declaraciones de alias el Viejo, en caso de querer colaborar con la justicia, serían determinantes para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del magnicidio y, principalmente, quiénes fueron los responsables de ordenar el asesinato del precandidato presidencial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe letal a las FF.MM: más de 11.000 soldados profesionales se han retirado por voluntad propia en el gobierno Petro

2. El IRS emitió un recordatorio dirigido a más de 800.000 profesionales que preparan declaraciones de impuestos

3. Condenan a doce años de prisión a dos policías por las “chuzadas” a Marelbys Meza

4. Vuelve y juega: Congreso dice que el Gobierno no informa cuánto vale la reforma a la salud. “Irresponsable e inoperante”, coinciden senadores

5. Suspenden nuevamente el debate de la reforma a la salud en el Congreso; estas fueron las razones por las que se aplazó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbaySegunda Marquetaliamagnicidio

Noticias Destacadas

Condenan a dos agentes de Policía involucrados en las “Chuzadas” a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

Condenan a doce años de prisión a dos policías por las “chuzadas” a Marelbys Meza

Redacción Semana
En campaña, Verónica Alcocer sí se reunió con Papá Pitufo, según revela César Valencia.

Verónica Alcocer podría ser investigada luego de las revelaciones del presidente Petro. Estas son las advertencias de un experto

Colpensiones tiene cinco días para entregarle a la Corte Constitucional los conceptos de Héctor Carvajal sobre la pensional

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.