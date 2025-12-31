Estados Unidos

Estados Unidos bombardea tres lanchas en el Caribe y reporta muertos en nueva ofensiva militar: se revela el video del momento

Algunas personas a bordo de las naves saltaron por la borda y están siendo buscadas por la Guardia Costera.

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 11:20 p. m.
Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos suelen compartir en redes sociales las operaciones militares en el Caribe y en el Pacífico, donde están combatiendo el tráfico de droga que azota el continente bajo el gobierno de Donald Trump.

“El 30 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar (secretario de Defensa) Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos contra tres embarcaciones narcotraficantes que viajaban en convoy”, escribió el comando encargado de la misión en su perfil de X.

“Estas embarcaciones eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, aseguró.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques”, detalló.

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

“Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento”, notificó el Comando Southern Spear. Desde el despliegue de las fuerzas en aguas internacionales han muerto más de cien personas en los bombardeos.

“Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones”, resaltó el informe del ala militar.

Discurso
“Tras los enfrentamientos, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a @USCG (Guardia Costera de Estados Unidos) que activara el sistema de Búsqueda y Rescate”, concluyó.

Esta fue la primera reacción de Maduro tras el primer ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela

El presidente Trump inició una campaña militar en contra del narcotráfico en el sur del continente desde septiembre de 2025. Hasta el momento, se han reportado más de 25 ataques a barcos, presuntamente, traficantes de droga.

Pese a que el Congreso estadounidense, en especial los opositores del Gobierno, han pedido pruebas que verifiquen que aquellas embarcaciones viajaban con droga y que las personas a bordo tenían relación con el narco, la administración de Trump no ha presentado evidencias.

Nicolás Maduro
Para poder hacer efectivas las misiones, el gobierno de Trump designó a los grupos criminales como “Organizaciones Terroristas Internacionales”, y a los miembros como “narcoterroristas”. Además, Trump sentenció que su país atraviesa un “conflicto armado” en contra del tráfico de drogas. En conjunto, esto les permite a las fuerzas armadas estadounidenses realizar una campaña a largo plazo, pasando por encima de los legisladores.

Esta presencia en el Caribe y el Pacífico tiene también la intención de presionar al régimen de Nicolás Maduro para que este abandone el poder, pues fue señalado de liderar el Cartel de los Soles y Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por él.

Se le suma que, en varias oportunidades, Trump ha asegurado que sus militares están próximos a entrar a territorio de Venezuela para combatir el crimen por mar, tierra y aire y, de paso, capturar a los líderes narco, lo que incluiría a Maduro.

