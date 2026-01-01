Régimen de Maduro detuvo al hijo de una cantante y a 5 ciudadanos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump

En medio de la creciente presión de la administración Trump contra el dictador venezolano, Nicolás Maduro, el periódico New York Times, pudo confirmar la detención de varios ciudadanos de Estados Unidos por el régimen de Maduro.

Las detenciones se habrían llevado a cabo en las últimas semanas, después de que el presidente Donald Trump ordenara aumentar la presión contra Maduro y desplegara una flota militar sin precedentes cerca de Venezuela.

Un funcionario estadounidense pudo confirmar al medio que las detenciones se hicieron injustamente con cargos penales ilegítimos.

Vista general de la Cárcel Helicoide en Caracas. El Gobierno de Venezuela otorga medidas cautelares a presos políticos que se encontraban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 39 presos políticos y colectivos fueron liberados con medidas cautelares por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Foto: LightRocket via Getty Images

Entre los arrestados se encuentran tres personas con doble pasaporte venezolano-estadounidense y dos ciudadanos estadounidenses sin vínculos conocidos con el país, dijo la fuente al NY Times.

Si bien la identidad de los detenidos es desconocida, sin embargo, la familia de un viajero llamado James Luckey-Lange, de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, denunció su desaparición poco después de que cruzó la volátil frontera sur de Venezuela a principios de diciembre.

Esta fue la primera reacción de Maduro tras el primer ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela

Según indicó el representante estadounidense, Luckey-Lange, de 28 años, figura entre las personas detenidas en fechas recientes y es uno de los dos ciudadanos de Estados Unidos que podrían ser clasificados como retenidos de forma indebida.

Luckey-Lange, de 28 años, es hijo de la reconocida cantante norteamericana, Diane Luckey, conocida por su sencillo de 1988 “Goodbye Horses”, interpretada por Q Lazzarus y acaba de terminar un viaje de más de dos años por Sudamérica, según dijo su tía a The Post.

El joven había concluido su viaje de autodescubrimiento en diciembre cuando le dijo a su tía, Abbie Luckey, que finalmente regresaría a casa para unirse a su familia para un crucero de Navidad.

El viajero norteamericano estaba preparado para partir de la capital venezolana, el pasado 12 de diciembre, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo.

Luckey mantuvo su última conversación con su sobrino el 8 de diciembre, momento en el que él le comunicó que volvería a casa con antelación para reunirse con ella y con el resto de la familia, con el fin de disfrutar juntos de un crucero navideño de una semana que comenzaría el 14 de diciembre, según el NY Post.

Abbie Luckey, tía del presunto detenido por el régimen, dijo que aún no ha escuchado ninguna palabra de Luckey-Lange ni de ningún funcionario estadounidense sobre su estado actual.

James Luckey-Lange Foto: IG/interstellarkeeperofpeace

“Hasta que no pueda volver a hablar con él, no creo que pueda dejar de sentirme loca y ansiosa”, dijo la tía del joven viajero.

Ella describió a su sobrino como un “espíritu libre” a quien siempre le encantó viajar y soñaba con ver la selva amazónica en persona.