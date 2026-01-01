MUNDO

Régimen de Maduro detuvo al hijo de una cantante y a 5 ciudadanos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump

La detención ocurre en plena escalada de tensiones entre Venezuela y EE.UU. por el despliegue militar en el Caribe

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de enero de 2026, 9:08 p. m.
Detenidos anteriores también han detallado las condiciones abusivas en el sistema penitenciario de Venezuela, y muchos condenan a Caracas por la falta de debido proceso y los cargos falsos presentados en su contra.
Detenidos anteriores también han detallado las condiciones abusivas en el sistema penitenciario de Venezuela, y muchos condenan a Caracas por la falta de debido proceso y los cargos falsos presentados en su contra. Foto: ig/interstellarkeeperofpeace y GETTY

En medio de la creciente presión de la administración Trump contra el dictador venezolano, Nicolás Maduro, el periódico New York Times, pudo confirmar la detención de varios ciudadanos de Estados Unidos por el régimen de Maduro.

Las detenciones se habrían llevado a cabo en las últimas semanas, después de que el presidente Donald Trump ordenara aumentar la presión contra Maduro y desplegara una flota militar sin precedentes cerca de Venezuela.

Un funcionario estadounidense pudo confirmar al medio que las detenciones se hicieron injustamente con cargos penales ilegítimos.

Vista general de la Cárcel Helicoide en Caracas. El Gobierno de Venezuela otorga medidas cautelares a presos políticos que se encontraban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 39 presos políticos y colectivos fueron liberados con medidas cautelares por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Vista general de la Cárcel Helicoide en Caracas. El Gobierno de Venezuela otorga medidas cautelares a presos políticos que se encontraban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 39 presos políticos y colectivos fueron liberados con medidas cautelares por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Foto: LightRocket via Getty Images

Entre los arrestados se encuentran tres personas con doble pasaporte venezolano-estadounidense y dos ciudadanos estadounidenses sin vínculos conocidos con el país, dijo la fuente al NY Times.

Mundo

Estados Unidos envía contundente advertencia a China tras maniobras militares y amenaza de invasión a Taiwán

Mundo

El impactante video del momento del incendio dentro de un bar en Suiza que deja un saldo de 40 muertos

Gente

Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

Noticias Estados Unidos

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

Mundo

Liberan en Venezuela a 87 personas detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024

Mundo

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

Mundo

Papa León XIV envía mensaje con motivo del Día Mundial de la Paz de la LIX este 1 de enero de 2026: “Cristo, nuestra esperanza”

Noticias Estados Unidos

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

Mundo

Donald Trump se burló de George Clooney por convertirse en ciudadano francés: “Buena noticia”

Mundo

Autoridades confirman que cuerpo sin vida hallado en Texas, Estados Unidos, es de Camila Mendoza, joven que estaba desaparecida

Si bien la identidad de los detenidos es desconocida, sin embargo, la familia de un viajero llamado James Luckey-Lange, de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, denunció su desaparición poco después de que cruzó la volátil frontera sur de Venezuela a principios de diciembre.

Esta fue la primera reacción de Maduro tras el primer ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela

Según indicó el representante estadounidense, Luckey-Lange, de 28 años, figura entre las personas detenidas en fechas recientes y es uno de los dos ciudadanos de Estados Unidos que podrían ser clasificados como retenidos de forma indebida.

Luckey-Lange, de 28 años, es hijo de la reconocida cantante norteamericana, Diane Luckey, conocida por su sencillo de 1988 “Goodbye Horses”, interpretada por Q Lazzarus y acaba de terminar un viaje de más de dos años por Sudamérica, según dijo su tía a The Post.

El joven había concluido su viaje de autodescubrimiento en diciembre cuando le dijo a su tía, Abbie Luckey, que finalmente regresaría a casa para unirse a su familia para un crucero de Navidad.

El viajero norteamericano estaba preparado para partir de la capital venezolana, el pasado 12 de diciembre, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo.

Luckey mantuvo su última conversación con su sobrino el 8 de diciembre, momento en el que él le comunicó que volvería a casa con antelación para reunirse con ella y con el resto de la familia, con el fin de disfrutar juntos de un crucero navideño de una semana que comenzaría el 14 de diciembre, según el NY Post.

Abbie Luckey, tía del presunto detenido por el régimen, dijo que aún no ha escuchado ninguna palabra de Luckey-Lange ni de ningún funcionario estadounidense sobre su estado actual.

James Luckey-Lange
James Luckey-Lange Foto: IG/interstellarkeeperofpeace

“Hasta que no pueda volver a hablar con él, no creo que pueda dejar de sentirme loca y ansiosa”, dijo la tía del joven viajero.

Ella describió a su sobrino como un “espíritu libre” a quien siempre le encantó viajar y soñaba con ver la selva amazónica en persona.

Más de Mundo

Detenidos anteriores también han detallado las condiciones abusivas en el sistema penitenciario de Venezuela, y muchos condenan a Caracas por la falta de debido proceso y los cargos falsos presentados en su contra.

Régimen de Maduro detuvo al hijo de una cantante y a 5 ciudadanos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump

Xi Jinping y Donald Trump

Estados Unidos envía contundente advertencia a China tras maniobras militares y amenaza de invasión a Taiwán

Las imágenes fueron compartidas en sus redes sociales

El impactante video del momento del incendio dentro de un bar en Suiza que deja un saldo de 40 muertos

Así vivió Año Nuevo el presidente Donald Trump.

Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

Edward Hopper, Chop Suey, 1929

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

La medida responde a un aumento significativo en las detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, situando a Venezuela como la nación con mayor número de estadounidenses detenidos injustamente en el mundo.

Liberan en Venezuela a 87 personas detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024

A la espera de una apelación judicial, Jair Bolsonaro no podría optar por ser presidente hasta las elecciones del 2030, cuando ya tendría 75 años.

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

El recién elegido Papa León XIV saluda a los fieles y peregrinos reunidos en St. Plaza de San Pedro poco después de su elección, el jueves 8 de mayo de 2025

Papa León XIV envía mensaje con motivo del Día Mundial de la Paz de la LIX este 1 de enero de 2026: “Cristo, nuestra esperanza”

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

Daniel Noboa Presidente de Ecuador

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

Noticias Destacadas