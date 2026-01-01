Liberan en Venezuela a 87 personas detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024

Al menos 87 personas detenidas en manifestaciones luego de que Nicolás Maduro se autoproclamara en las presidenciales de 2024, que la oposición denunció como fraudulentas, fueron excarceladas este jueves, primero de enero de 2026, en Venezuela, informaron dos oenegés.

“La mañana de este primero de enero, madres y familiares reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos desde la cárcel de Tocorón, estado Aragua”, publicó en las redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Las elecciones presidenciales de 2024 desataron protestas que dejaron 28 muertes y 2.400 arrestos por el recrudecimiento de la represión policial, después de que la oposición venezolana denunciara un fraude y ratificara la victoria de Edmundo González, candidato apadrinado por María Corina Machado.

La justicia venezolana ha excarcelado a más de 2.000 detenidos desde entonces, según registros oficiales. Sin embargo, se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad detalló que este grupo no cuenta con libertades plenas, porque “continúan en juicio y con medidas cautelares”.

Familiares consultados por el Observatorio Venezolano de Prisioneros cuentan que la mayoría de los jóvenes tiene un régimen de presentación cada 30 días, por lo que consideran que la persecución judicial no cesa, mientas “el Estado solo cambia la modalidad de la restricción de libertad”.

“Mientras existan personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, no podemos hablar de un sistema de justicia pleno. La libertad no debe ser una concesión a cuentagotas, es un derecho. Exigimos al régimen de Nicolás Maduro que otorgue libertad plena a todos los presos políticos”, manifestó el observatorio.

Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión contra el gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos, que desde agosto movilizó tropas al Caribe, determinó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y ahora incauta buques petroleros sancionados cerca de Venezuela.

El 25 de diciembre se anunció la excarcelación de un grupo de 99 personas, aunque oenegés como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos en ese momento.

Tocorón era un centro de operaciones de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que fue clausurada en 2023 y reabierta en 2024 específicamente para albergar a cientos de detenidos en las protestas poselectorales.

Foro Penal, oenegé que lidera la defensa judicial de muchos de los detenidos, destaca que la medida de este 1 de enero incluye también a dos “presos políticos” de la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

*Con información de AFP