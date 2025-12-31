Mundo

Colombia no ha verificado las nacionalidades de los prisioneros liberados por Venezuela

El régimen detuvo decenas de opositores desde la posesión de Nicolás Maduro.

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 2:26 a. m.
Cancillería de Colombia no ha confirmado si los liberados son colombianos.
Cancillería de Colombia no ha confirmado si los liberados son colombianos.

El régimen de Nicolás Maduro, en cuanto este retomó de nuevo el poder en 2025, detuvo decenas de opositores políticos, a los cuales les atribuyó una serie de crímenes en contra del estado.

“Frente a las recientes excarcelaciones en Venezuela anunciadas por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se permite informar que, a la fecha, no ha sido notificado oficialmente que, dentro de dichas excarcelaciones, se encuentren nacionales colombianos que estuviesen detenidos en el vecino país”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro viola los derechos humanos.

“La Cancillería colombiana realiza un monitoreo permanente de la situación a través de su Embajada y consulados en Venezuela. Así mismo, mantiene canales de diálogo activos con las autoridades venezolanas dirigidos a extender las solicitudes de información pertinentes y abogar por el respeto al debido proceso de sus connacionales, en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963″, se lee en el informe.

EE. UU. bombardea tres lanchas en el Caribe antes del Año Nuevo con cinco muertos en nueva ofensiva militar: se revela el video del momento

“La Misión Diplomática y Consular de Colombia en Venezuela y los Centros de Referenciación y Oportunidades para el Retorno (CRORE) en la frontera permanecen atentos a los recientes desarrollos, a efectos de brindar orientación institucional y acompañamiento en el retorno de nuestros connacionales”, concluye.

Por su parte, la semana pasada, el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que “el gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”.

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

Las autoridades del país latinoamericano aseguraron que “se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024”.

Al menos 100 detenidos fueron detenidos.

“Tenemos confirmada la liberación de 65 hombres que estaban recluidos en Tocorón”, una cárcel localizada a unos 130 kilómetros al suroeste de Caracas, indicó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. “Esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta. Es un logro importante, pero insuficiente”.

