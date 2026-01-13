Estados Unidos

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

El video fue defendido por presidencia, pese a que desató controversia por la reacción del presidente.

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 1:49 a. m.
El presidente Trump visitó a fábrica de Ford en Detroit este martes, 13 de enero.
El presidente Trump visitó a fábrica de Ford en Detroit este martes, 13 de enero. Foto: Getty Images

Por redes sociales ronda un video del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hace un gesto obsceno con su mano al levantar el dedo del medio y lanza una grosería a un trabajador de una fábrica de automóviles. El video causó controversia entre los internautas por la reacción del mandatario.

El momento ocurrió en una planta de Ford ubicada en el estado de Michigan este martes, 13 de enero. Ante la situación, la Casa Blanca defendió que Trump respondió a comentarios ofensivos que le estaban haciendo durante su visita de este día. “Un lunático estaba gritando blasfemias como un loco en un ataque de ira, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”, determinó el director de comunicaciones de presidencia, Steven Cheung, en un comunicado.

El presidente Donald Trump junto con el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford Jr. Foto: Getty Images

La agencia de noticias estadounidense TMZ recuperó el clip de 30 segundos donde el presidente alza su dedo y, según asegura el medio en mención, dice “jódete”, dos veces, a un trabajador que grita, al parecer: “protector de pedófilos”, de acuerdo con las afirmaciones de la agencia. Los comentarios pudieron ser en relación con las acusaciones que ha recibido Trump sobre sus presuntos vínculos con el depredador sexual Jeffrey Epstein.

David Tovar, el director ejecutivo de Comunicaciones Corporativas de Ford, se pronunció más tarde sobre el suceso y la visita del presidente a la planta: “Tuvimos un gran evento hoy y estamos orgullosos de cómo nuestros empleados representaron a Ford”, dijo, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por CNN.

“Vimos el video al que se refiere. Uno de nuestros valores fundamentales es el respeto y no toleramos que nadie diga algo inapropiado como eso dentro de nuestras instalaciones. Cuando eso sucede, tenemos un proceso para abordarlo, pero no entramos en asuntos específicos de personal”, agregó.

Este martes, el mandatario de Estados Unidos asistió al Club Económico de Detroit, pero antes hizo una parada en la planta de carros donde se fabrican las camionetas Ford F-150, las más vendidas de la marca, junto con el presidente ejecutivo, Bill Ford Jr., y el director ejecutivo de Ford, Jim Farley. Tras su recorrido por las instalaciones, Trump destacó que la producción de automóviles en su país es una prioridad, luego de que un periodista le preguntara sobre los acuerdos con México y Canadá.

Trump en Detroit. Foto: Getty Images

“Ni siquiera pienso en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, respondió.

“Quiero que México y Canadá sobrevivan, pero no necesitamos sus productos. Queremos que se fabriquen autos aquí. A todos les va de maravilla, la industria automotriz es emocionante y, para ser honesto, Bill, todas las industrias son emocionantes”, completó.

