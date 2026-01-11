Mundo

Esta fue la reacción de Donald Trump a la propuesta de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

El mandatario estadounidense republicó un mensaje de un usuario de la red social X, el cual sugiere que el secretario de Estado ocupe este cargo.

Redacción Mundo
11 de enero de 2026, 6:26 p. m.
El presidente Donald Trump escucha al secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca. Foto: AP

Una gran polémica se generó este domingo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, republicó en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X, el cual sugiere que el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba.

Trump replicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa.

Donald Trump lanza fuerte advertencia a Cuba: “No habrá más petróleo ni dinero”

El comentario de Trump en su republicación fue: “¡Suena bien para mí!”. El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un “californiano conservador”, tiene menos de 500 seguidores.

La republicación de Trump llega una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos.

Este domingo, además, Trump instó a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, dijo Trump en su red Truth Social. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, añadió.

Trump resaltó que durante “muchos años” Cuba recibía “enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos”, afirmó en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes”, argumentó, en referencia a la muerte de 32 cubanos, miembros de la escolta personal de Maduro.

Exasesor de Donald Trump habla sobre el futuro del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro y lanza advertencia: “Cuando él pierda la paciencia”.

Poco después, en la red X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”.

“A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, añadió.

Además, dijo que su país “tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo”.

El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EE. UU. se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, concluyó.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.

*Con información de AFP

