Restricción de Donald Trump para comprar casas en Estados Unidos: “El sueño americano cada vez más fuera del alcance”

El presidente Donald Trump comunicó a la opinión pública sus medidas en contra de los grandes inversores que están comprando viviendas en Estados Unidos. El anuncio del presidente asegura que frenaría el aumento de los precios al eliminar un actor de la subasta.

“Durante mucho tiempo, comprar y poseer una vivienda se consideraba la cima del sueño americano”, aseguró el presidente, destacando que hoy es muy difícil lograr ese mismo objetivo, porque el alza de los precios no lo está permitiendo.

El aumento de precios vendría de la inflación causada por Joe Biden, así lo aseguró el presidente, Donald Trump, y es por la supuesta mala administración del demócrata, que ahora se ve en la obligación de colocarle el freno a las grandes empresas para ayudar a sus compatriotas.

¿Qué significa esta medida?

Importantes firmas inmobiliarias ya no podrán compras casas unifamiliares, ya que para el presidente, este tipo de viviendas no están hechas para invertir, sino para vivir. Las grandes empresas competirían con los compradores normales, lo cual coloca a la organización en una ventaja significativa.

Los inversores normalmente pagan estas casas en efectivo y esto genera que las casas suban rápidamente de precio. No obstante, un estudio realizado por la agencia AP, destacó que estas firmas representan tan solo el 1% de la cantidad de los compradores de viviendas unifamiliares.

El estudio aseguró que los inversores no dominan los barrios, sin embargo, el presidente asegura que esta medida ayudará para que no suban los precios de las viviendas unifamiliares y así, los estadounidenses puedan comprar su anhelada casa.

Reacciones tras la decisión

Las grandes firmas, que, están en la bolsa de Wall Street, perdieron valor en sus acciones tras el anuncio de Donald Trump. Aún no se han pronunciado públicamente, siendo los implicados más afectados.

El estudio de AP resaltaba que el alza en los precios de las viviendas no obedecía al supuesto monopolio de las empresas, sino a la poca oferta, para la demanda del mercado.

El presidente Trump asegura estar haciendo esto por el bien de los jóvenes estadounidenses y se comprometió a dar más detalles en su discurso en Davos, cuando se celebre el Foro Económico Mundial, en dos semanas.

Pero, la senadora Elizabeth Warren dice: “Pero él (Donald Trump)está sintiendo la presión porque el pueblo estadounidense quiere vernos bajar el costo de la vivienda y son los demócratas quienes están comprometidos a lograrlo”, un proyecto de ley que la demócrata propuso en octubre, busca subir la oferta a través de incentivos locales.