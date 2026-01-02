Estados Unidos

¿Para dónde va la economía de EE. UU. este año? Primer día del 2026 en la bolsa más importante del mundo, Wall Street

Los resultados del viernes, 2 de enero, se convierten en un antecedente para los movimientos empresariales.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

3 de enero de 2026, 1:17 a. m.
Wall Street ya está en acción.
Wall Street ya está en acción. Foto: Getty

La Bolsa de Nueva York cerró alza el viernes al término de una primera sesión del año marcada por el distanciamiento de valores del sector tecnológico en favor de acciones habitualmente menos demandadas. Luego de un año récord en 2025, “el optimismo permanece” para 2026, comentó a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma Edward Jones.

Sin embargo, “se observa una rotación fuera” de algunos grandes nombres de la tecnología estadounidense, en favor de “capitalizaciones más pequeñas”, añadió el analista. El año anterior, se lograron cifras históricas para los inversores de Wall Street, algunos retirando las ganancias de las grandes empresas tecnológicas.

Principales indicadores en el primer día del 2026

El Dow Jones ganó un 0,66%, el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,74% y el tecnológico Nasdaq terminó cerca del equilibrio (-0,03%). El índice Russell 2000, que agrupa a 2.000 pequeñas y medianas empresas, ganó un 0,91% y cerró durante la jornada cerca de sus récords históricos.

Donald Trump firma decreto acerca de la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

“Los inversores se preguntan si el sector tecnológico tiene capacidad para ofrecer un nuevo año de rendimientos excepcionales o si el entusiasmo suscitado por la inteligencia artificial (IA) está exagerado”, dijo José Torres, de Interactive Brokers.

El Nasdaq se disparó más de un 20% el año pasado, pero algunos analistas han expresado sus inquietudes sobre las elevadas valoraciones del sector de la IA, que se ha visto impulsado gracias a inversiones faraónicas.

Gigantes empresas en Wall Street

Amazon cedió un 1,87%, Microsoft perdió un 2,21%, Palantir retrocedió un 5,56%, Meta cayó un 1,47% y Apple un 0,31%.

La acción del fabricante de vehículos eléctricos Tesla (-2,59% a 438,07 dólares) acabó retrocediendo, lastrada por el anuncio de ventas a la baja en 2025 (1,64 millones de unidades vendidas, frente a 1,79 millones en 2024).

El grupo dirigido por el multimillonario Elon Musk perdió su corona de primer fabricante de vehículos eléctricos, superado por su competidor chino BYD.

Scott Bessent futuro secretario del Tesoro.
Scott Bessent, secretario del Tesoro. Foto: AFP

El secretario del Tesoro, en el gobierno de Donald Trump habló con NBC News y en este importante medio resaltó que la actividad manufacturera y la vivienda son sectores sensibles que posiblemente este año no van a tener el mismo crecimiento que otros, sin embargo, a pesar del impacto arancelario en Estados Unidos, crecerá mesuradamente.

Bessent afirmó que el crecimiento económico es inminente, a pesar de las relaciones de Estados Unidos con los otros países, el funcionario destacó la subienda que prevé para la economía nacional, anulando la posibilidad de recesión en este 2026.

Con información de AFP*

