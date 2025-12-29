Wall Street, en rojo: luego de los récords de Navidad, cierra a la baja el último lunes de 2025; ¿qué significa para el 2026?

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, lastrada por las tomas de ganancias de algunas grandes empresas del sector tecnológico, en un mercado poco concurrido antes de Año Nuevo.

El oro cayó en máximos históricos, llegó a 4.47%, y puede llegar hasta los 4,329.65 dólares por onza, el petróleo estadounidense subió, mientras el Brent, terminó en 61.94 dólares por barril. Fue significante para el precio del petróleo, la visita de Zelenski a la Casa Blanca.

El Dow Jones perdió un 0,51%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,50% y el ampliado S&P 500 cayó un 0,35%. Sin embargo, los números no son tan negativos, gracias a los récords logrados en la jornada de Navidad.

El mercado está “más bien tranquilo”, dijo a la AFP Sam Stovall, de CFRA. Explicó que el volumen de negociaciones “es muy bajo” porque “en las últimas dos semanas, muchos inversionistas han salido de vacaciones”.

Estos movimientos son normales, según Stovall: “Los participantes del mercado están vendiendo acciones para asegurar ganancias”.

Las famosas empresas afectadas

El gigante de los semiconductores Nvidia perdió un 1,21% hasta 188,22 dólares por acción, después de subir un 5% la semana pasada.

Otras acciones relacionadas con el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) también cayeron. Oracle, quien hace parte de los nuevos inversores de TikTok, perdió un 1,30%, Broadcom retrocedió un 0,78% y Qualcomm bajó un 0,79%.

El especialista en vehículos eléctricos Tesla “es otro peso pesado rezagado”, señalan analistas de Briefing.com. Su acción cayó un 3,27% hasta 459,64 dólares.

Fin de año en Wall Street

“Es probable que los inversionistas estén organizando sus portafolios con el fin de alinearlos con sus objetivos para 2026”, explicó Sam Stovall.

El S&P 500 cerró en 6,905.75; Dow Jones hasta 48,461.93 y Nasdaq 23,474.35; estos son los 3 principales mercados bursátiles en la bolsa de Wall Street, que a fin de este 2025, terminan con números generales positivos. En 2025 lograron cifras a las que nunca habían llegado.

En el campo macroeconómico, la atención se centrará el martes, principalmente en la publicación de las actas de la última reunión de la FED (Reserva Federal, Banco Central Estadounidense).

El documento entregará nuevos detalles sobre el camino que la Reserva Federal favorecerá en los próximos meses, luego de tres reducciones consecutivas de sus tipos de interés.

*Con información de AFP.