Estados Unidos

Récords en Wall Street esta Navidad de 2025: Rally de Santa Claus llegó con cifras históricas para la lista Dow Jones y el S&P 500

La bolsa de Nueva York logró números únicos en toda su historia

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

24 de diciembre de 2025, 9:08 p. m.

Las grandes empresas de Estados Unidos se encuentran en la lista de Dow Jones, de la bolsa de valores de Wall Street. Acá están 30 de las organizaciones con mayor relevancia en el mundo, Coca-Cola y McDonald´s son parte del exclusivo grupo. Allí se presentó un número máximo histórico al cierre de la operación del miércoles.

En Nasdaq se representa la economía tecnológica, reuniendo la lista de las empresas informáticas y modernas, allí se encuentran empresas como Apple, Microsoft y Google. En la lista el alza fue del 0,22%, lo cual fue muy positivo, pero no logró ningún tipo de récord.

Dólar amanece este 24 de diciembre más barato: precio oficial para hoy

El S&P 500, que se convierte en un “termómetro” de la economía estadounidense, alcanzó récords históricos tanto al cierre del miércoles, 24 de diciembre de 2025, como en su operación a lo largo del día en bolsa de Nueva York.

Récord en Dow Jones

El mercado operó en una sesión más corta por el festejo de Navidad, cerró en 48.731.16 puntos, un número que nunca había sido registrado en Dow Jones.

Noticias Estados Unidos

La palabra del año 2025, según Dictionary.com: no tiene significado concreto y mucha gente ni la entiende

Noticias Estados Unidos

Así puede rastrear en tiempo real el trineo de Papá Noel en Nochebuena: plataformas para seguir su mágico recorrido

Noticias Estados Unidos

Remesas en Navidad 2025: cómo enviar más dinero a su familia desde EE. UU., sin perderlo en comisiones

Noticias Estados Unidos

Rescate de 43 menores desaparecidos tras un operativo contra la trata: había bebés de 18 meses y varios arrestos en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Navidad blanca en Estados Unidos: estas ciudades podrían ver nieve el 25 de diciembre, según NOAA

Noticias Estados Unidos

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

Noticias Estados Unidos

Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

Subió 0.60% en la jornada y se dio un fenómeno bursátil conocido como “Rally de Santa Claus”. El logro generó optimismo inversor, a pesar de que se esperan tazas más bajas en 2026. No obstante, datos como el PIB, reforzaron la confianza en el mercado estadounidense.

Récords de S&P 500

Al finalizar la jornada del 24 de diciembre, esta lista alcanzó 6.932,05 puntos; el índice alcanzó 6.900 puntos por primera vez en octubre de este año y con la cifra de la víspera de Navidad, esta lista logra su cifra más alta en la historia.

¿Victoria’s Secret en venta? La jugada que enciende las alarmas en Wall Street

Nombres relacionados con la IA influyeron para el crecimiento de esta cifra: “Los rendimientos se están comportando bien, el volumen es bajo, pero los mismos problemas persisten: la IA es fuerte, se habla de algunos aspectos positivos aquí, nuevos modelos OpenAI y Meta, que aumentarán la conversación.”, dijo Tim Ghriskey, estratega de cartera de importante firma de inversión y asesoría con sede en Nueva York a The Guardian.

El cierre superó su propio récord que logró en la mañana, cuando alcanzó 6.920,88 puntos.

Los líderes en el sector financiero se refirieron a los récords de Wall Street. El presidente de Brighton Securities Corp, posteó en su cuenta de X.

Mas de Noticias Estados Unidos

x

La palabra del año 2025, según Dictionary.com: no tiene significado concreto y mucha gente ni la entiende

Récords en Wall Street esta Navidad de 2025: Rally de Santa Claus llegó con cifras históricas para la lista Dow Jones y el S&P 500

La ruta de Papá Noel recorre el planeta de este a oeste en Nochebuena, siguiendo los husos horarios y llevando la tradición navideña a millones de hogares en todo el mundo.

Así puede rastrear en tiempo real el trineo de Papá Noel en Nochebuena: plataformas para seguir su mágico recorrido

remesas

Remesas en Navidad 2025: cómo enviar más dinero a su familia desde EE. UU., sin perderlo en comisiones

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.

Rescate de 43 menores desaparecidos tras un operativo contra la trata: había bebés de 18 meses y varios arrestos en EE. UU.

Las calles de Nueva York cubiertas de nieve mientras los conductores aprovechan la suspensión temporal de las reglas de Estacionamiento en Lados Alternos.

Navidad blanca en Estados Unidos: estas ciudades podrían ver nieve el 25 de diciembre, según NOAA

Un menú casero y variado puede lograrse usando ingredientes comunes y fáciles de conseguir.

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

x

Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

Papá Noel llegó a Taíz, Yemen

🔴En vivo| Así avanza la ruta de Papa Noel por el mundo para celebrar la Navidad: Sigue en Asia entregando regalos

x

Donald Trump habla en la edición 48 de los Kennedy Center Honors: se refirió a Sylvester Stallone: “No creo que él hubiera estado allí para mí, pero ahora sí lo estaría”

Noticias Destacadas