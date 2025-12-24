Récords en Wall Street esta Navidad de 2025: Rally de Santa Claus llegó con cifras históricas para la lista Dow Jones y el S&P 500

Las grandes empresas de Estados Unidos se encuentran en la lista de Dow Jones, de la bolsa de valores de Wall Street. Acá están 30 de las organizaciones con mayor relevancia en el mundo, Coca-Cola y McDonald´s son parte del exclusivo grupo. Allí se presentó un número máximo histórico al cierre de la operación del miércoles.

En Nasdaq se representa la economía tecnológica, reuniendo la lista de las empresas informáticas y modernas, allí se encuentran empresas como Apple, Microsoft y Google. En la lista el alza fue del 0,22%, lo cual fue muy positivo, pero no logró ningún tipo de récord.

El S&P 500, que se convierte en un “termómetro” de la economía estadounidense, alcanzó récords históricos tanto al cierre del miércoles, 24 de diciembre de 2025, como en su operación a lo largo del día en bolsa de Nueva York.

Récord en Dow Jones

El mercado operó en una sesión más corta por el festejo de Navidad, cerró en 48.731.16 puntos, un número que nunca había sido registrado en Dow Jones.

Subió 0.60% en la jornada y se dio un fenómeno bursátil conocido como “Rally de Santa Claus”. El logro generó optimismo inversor, a pesar de que se esperan tazas más bajas en 2026. No obstante, datos como el PIB, reforzaron la confianza en el mercado estadounidense.

Récords de S&P 500

Al finalizar la jornada del 24 de diciembre, esta lista alcanzó 6.932,05 puntos; el índice alcanzó 6.900 puntos por primera vez en octubre de este año y con la cifra de la víspera de Navidad, esta lista logra su cifra más alta en la historia.

Nombres relacionados con la IA influyeron para el crecimiento de esta cifra: “Los rendimientos se están comportando bien, el volumen es bajo, pero los mismos problemas persisten: la IA es fuerte, se habla de algunos aspectos positivos aquí, nuevos modelos OpenAI y Meta, que aumentarán la conversación.”, dijo Tim Ghriskey, estratega de cartera de importante firma de inversión y asesoría con sede en Nueva York a The Guardian.

El cierre superó su propio récord que logró en la mañana, cuando alcanzó 6.920,88 puntos.

Los líderes en el sector financiero se refirieron a los récords de Wall Street. El presidente de Brighton Securities Corp, posteó en su cuenta de X.