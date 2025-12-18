Compraron TikTok y ya no tendría que prohibirse en Estados Unidos: conozca los inversores y detalles del millonario acuerdo

La red social TikTok es víctima de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en enero de 2025 fue bloqueada por unas horas, situación que conmocionó a los 136 millones de usuarios en ese país, que imaginaron desde aquel momento no podrían volver a usarla.

La aplicación TikTok se apaga en EE.UU. y envía un emotivo mensaje de despedida a sus usuarios

Esta incertidumbre sobre el futuro de la red social no lo provocó Trump, fue el expresidente Joe Biden quien había firmado una ley que le prohibía la actividad en EE. UU. si no encontraba un accionista estadounidense que se las comprara a los chinos.

La operación finalmente se definió este jueves 18 de diciembre de 2025, pero se haría efectiva el 22 de enero de 2026, un día antes de su último plazo dado por las autoridades de Estados Unidos.

La red social tiene fecha límite de prohibición el 23 de enero de 2026, tras la más reciente extensión que le dio el presidente Donald Trump.

Detalles del movimiento

Estados Unidos es el país que aporta la mayor cantidad de usuarios para TikTok, alrededor de 170 millones participantes activos visitan la red social; lo que la hace una de las principales plataformas digitales del país.

Trump convierte a TikTok en ‘Made in USA’: lo que cambia para millones de usuarios en Estados Unidos

Estas cifras influyen para que, de hacerse efectivo el movimiento, la empresa tecnológica Oracle, junto con Silver Lake y MGX, posean el 45% (15% cada uno) de las acciones de TikTok. ByteDance, creadora de la red social, mantendrá cerca del 20% en la nueva ecuación. Esta información la proporcionó en CEO de TikTok, Shou Chew, mediante un memorando interno a sus colaboradores.

Aproximadamente, el 30% de la empresa estará en manos de afiliados de los inversores de ByteDance, la empresa original, es decir, prácticamente el 50% de la empresa, directa (20%) e indirectamente (30%) sigue a cargo de los fundadores, ByteDance.

El medio Axios aseguró que tras este acuerdo, la empresa pasará a llamarse TikTok USDS Joint Venture LLC y se valorará en una cifra cercana a 14 mil millones de dólares.

Oracle y los nuevos accionistas de TikTok

Cada empresa tendrá el 15% de participación en TikTok. Foto: GETTY

Oracle controlará el almacenamiento local y la gestión de datos de los usuarios, que era la gran preocupación de los congresistas norteamericanos.

Oracle es una empresa tecnológica multinacional, originalmente estadounidense, que se especializa en software empresarial, bases de datos, servicios en la nube y tecnología de infraestructura. Es una de las principales proveedoras de software corporativo en el mundo.

Silver Lake es una firma global enfocada en tecnología y crecimiento empresarial, se enfoca en invertir en grandes empresas tecnológicas y de innovación, es protagonista en operaciones de gran escala.

MGX es una firma inversora de Emiratos Árabes Unidos, que fue fundada en 2024, para, a través de ella, respaldar inversiones de gobernantes y tecnológicos árabes. La compañía se ha especializado en compañías de IA, tecnología avanzada y activos estratégicos globales. Es importante recalcar que cada uno de estos 3 inversionistas tendrán 15% de las acciones de TikTok.