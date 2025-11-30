Inicia reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y la delegación de Ucrania en Florida

Altos funcionarios de Estados Unidos y una delegación de Urania comenzaron este domingo una reunión en Florida, para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia.

Los negociadores ucranianos, liderados por Rustem Oumerov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, junto al enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, comenzaron la reunión hacia las 10:00 de la mañana.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que las conversaciones con una delegación ucraniana en Florida tienen como objetivo “crear un camino” para una Ucrania soberana, mientras Washington presiona para poner fin a la guerra de Rusia contra su vecino.

“No se trata solo de acuerdos de paz. Se trata de crear un camino hacia adelante que deje a Ucrania soberana, independiente y próspera”, dijo el secretario de Estado de Donald Trump al inicio de la reunión.

El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, declaró a su vez que en Florida se está “discutiendo sobre el futuro de Ucrania, sobre su seguridad, sobre la no repetición de la agresión contra Ucrania, sobre su prosperidad y sobre cómo reconstruir Ucrania”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos. | Foto: AP

El responsable estadounidense subrayó que Ucrania tiene “un tremendo potencial económico” y destacó que las conversaciones continuarán sobre la base de lo ya avanzado desde que comenzaran los contactos hace una semana en Ginebra, con la propuesta de plan de paz de 28 puntos.

En una publicación aparte en la plataforma X, el jefe de la delegación ucraniana afirmó que se mantiene en “contacto constante” con el presidente de su país, Volodimir Zelenski, a medida que avanza la reunión.

“Tenemos directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses de Ucrania, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los avances logrados en Ginebra”, escribió en X.

“Estamos trabajando para asegurar una paz real para Ucrania y garantías de seguridad fiables y a largo plazo. La delegación informará al presidente de Ucrania tras la conclusión de las reuniones de hoy”, agregó.

A falta de que ambas delegaciones anuncien sus conclusiones, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este sábado en su habitual discurso vespertino al país que considera “factible” alcanzar “en los próximos días” un acuerdo para el fin “digno” de la guerra con Rusia.

“Los estadounidenses están mostrando un enfoque constructivo y es posible que en los próximos días se concreten los pasos para determinar cómo poner un fin digno a la guerra”, afirmó Zelenski en su discurso.

“La diplomacia continúa activa (...). La delegación ucraniana tiene las directrices necesarias y espero que los chicos trabajen conforme a unas claras prioridades ucranianas”, apuntó el presidente de Ucrania.

Volodimir Zelenski, Marco Rubio y Donald Trump. | Foto: Getty

Washington presentó un plan para poner fin al conflicto de más de tres años.

Una propuesta inicial de 28 puntos, redactada sin la participación de los aliados europeos de Ucrania, suponía que Kiev ceda su región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

Washington redujo el borrador original tras las críticas de Kiev y Europa, pero el contenido actual sigue siendo incierto.