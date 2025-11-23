Estados Unidos considera que las conversaciones en Suiza, sobre una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, constituyen un “significativo paso adelante”, y reiteró que cualquier acuerdo que se alcance “respetará plenamente” la soberanía de ese país, señaló la Casa Blanca.

Un comunicado conjunto de Estados Unidos y Ucrania, publicado por Washington luego de la reunión este domingo en Ginebra, refirió que “como resultado de las discusiones, las partes redactaron un borrador de acuerdo de paz actualizado y mejorado”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dirigió una delegación que se reunió este domingo en Ginebra con funcionarios ucranianos y europeos, para discutir una propuesta que ponga fin al conflicto que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

VIDEO | El senador Marco Rubio sobre el plan de paz para Ucrania: «En mi opinión personal, probablemente haya sido la reunión más productiva y significativa hasta la fecha» pic.twitter.com/okQClWHRcM — VOZ (@VozMediaUSA) November 24, 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio inicialmente hasta el 27 de noviembre a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para responder a su plan de 28 puntos que incluye la cesión de territorio por parte de Ucrania.

Pero el comunicado conjunto de este domingo, que menciona un nuevo borrador, parece indicar que se realizaron cambios.

“Las conversaciones fueron constructivas, centradas y respetuosas. Se subrayó el compromiso compartido de lograr una paz justa y duradera”, señaló el texto.

“Las discusiones mostraron progresos significativos hacia posiciones comunes e identificaron claramente los próximos pasos. Se reafirmó que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y ofrecer una paz justa y sostenible”, añadió.

Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania Andriy Yermak (segundo por la derecha) y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (segundo por la izquierda), se reúnen en la Misión de EE. UU. ante Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza | Foto: AP

En ese contexto, el texto incide en que Ucrania y Estados Unidos acordaron continuar trabajando “intensamente” en propuestas conjuntas en los próximos días, manteniendo asimismo “un estrecho contacto con sus socios europeos a medida que avance el proceso”, aunque serán los mandatarios ucraniano y norteamericano quienes tomarán “las decisiones finales” sobre el contenido del marco de paz.

Asimismo, “la delegación ucraniana ha reafirmado su gratitud” a Washington y “personalmente” a Trump “por sus incansables esfuerzos”, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca acusase al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de mostrar “cero gratitud”.

Por su parte, el dirigente ucraniano dijo en su habitual discurso vespertino que hay “señales de que el equipo del presidente Trump nos escucha”.

Everyone is offering support, giving advice, providing information — and I am grateful to each and every person who is giving this help to us, to Ukraine. It is important to ensure that the steps to end the war are effective, and that everything is doable. Ukraine has never… pic.twitter.com/9PVteak2aA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

“La delegación (ucraniana) acaba de informar del resultado de las negociaciones y han sido unos contactos muy relevantes. Están cambiando muchas cosas. Estamos trabajando cuidadosamente en los pasos para poner fin a la guerra”, ha indicado Zelenski.