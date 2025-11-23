Suscribirse

MUNDO

Estados Unidos y Ucrania emiten una declaración conjunta tras conversaciones de paz con Rusia en Ginebra

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con funcionarios ucranianos y europeos en medio de las tensiones con Putin.

Redacción Mundo
24 de noviembre de 2025, 1:40 a. m.
Zelenski, Rubio y Trump
Volodimir Zelenski, Marco Rubio y Donald Trump. | Foto: Getty

Estados Unidos considera que las conversaciones en Suiza, sobre una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, constituyen un “significativo paso adelante”, y reiteró que cualquier acuerdo que se alcance “respetará plenamente” la soberanía de ese país, señaló la Casa Blanca.

Un comunicado conjunto de Estados Unidos y Ucrania, publicado por Washington luego de la reunión este domingo en Ginebra, refirió que “como resultado de las discusiones, las partes redactaron un borrador de acuerdo de paz actualizado y mejorado”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dirigió una delegación que se reunió este domingo en Ginebra con funcionarios ucranianos y europeos, para discutir una propuesta que ponga fin al conflicto que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio inicialmente hasta el 27 de noviembre a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para responder a su plan de 28 puntos que incluye la cesión de territorio por parte de Ucrania.

Pero el comunicado conjunto de este domingo, que menciona un nuevo borrador, parece indicar que se realizaron cambios.

Contexto: Trump revela detalles de plan de paz entre Ucrania y Rusia: no es una oferta final

“Las conversaciones fueron constructivas, centradas y respetuosas. Se subrayó el compromiso compartido de lograr una paz justa y duradera”, señaló el texto.

“Las discusiones mostraron progresos significativos hacia posiciones comunes e identificaron claramente los próximos pasos. Se reafirmó que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y ofrecer una paz justa y sostenible”, añadió.

Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania Andriy Yermak (segundo por la derecha) y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (segundo por la izquierda), se reúnen en la Misión de EE. UU. ante Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza
Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania Andriy Yermak (segundo por la derecha) y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (segundo por la izquierda), se reúnen en la Misión de EE. UU. ante Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza | Foto: AP

En ese contexto, el texto incide en que Ucrania y Estados Unidos acordaron continuar trabajando “intensamente” en propuestas conjuntas en los próximos días, manteniendo asimismo “un estrecho contacto con sus socios europeos a medida que avance el proceso”, aunque serán los mandatarios ucraniano y norteamericano quienes tomarán “las decisiones finales” sobre el contenido del marco de paz.

Asimismo, “la delegación ucraniana ha reafirmado su gratitud” a Washington y “personalmente” a Trump “por sus incansables esfuerzos”, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca acusase al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de mostrar “cero gratitud”.

Por su parte, el dirigente ucraniano dijo en su habitual discurso vespertino que hay “señales de que el equipo del presidente Trump nos escucha”.

“La delegación (ucraniana) acaba de informar del resultado de las negociaciones y han sido unos contactos muy relevantes. Están cambiando muchas cosas. Estamos trabajando cuidadosamente en los pasos para poner fin a la guerra”, ha indicado Zelenski.

*Con información de AFP y Europa Press

Noticias relacionadas

UcraniaEstados Unidos

Noticias Destacadas

