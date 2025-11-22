Trump revela detalles de plan de paz entre Ucrania y Rusia: no es una oferta final

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su plan para poner fin a la guerra en Ucrania no es su oferta final y que espera que, “de una forma u otra”, los combates cesen.

Cuando los periodistas le preguntaron si su propuesta de 28 puntos -entre ellos que Ucrania ceda territorio, reduzca el tamaño de su ejército y nunca se una a la OTAN-, era su “oferta final a Ucrania”, Trump respondió: “No”.

“Estamos intentando ponerle fin. De una forma u otra, tenemos que ponerle fin”, afirmó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió con frialdad al plan y adelantó que propondrá “alternativas”.

El líder ruso, Vladimir Putin, afirmó estar dispuesto a discutir los detalles de la propuesta, pero si Kiev la rechazaba, seguirá su ofensiva en Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tienen previsto llegar a Ginebra el domingo para discutir el plan, según declaró a AFP un funcionario estadounidense.

El próximo domingo está previsto que se reúnan en Ginebra representantes de Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos para abordar la propuesta de Trump. El secretario del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Dan Driscoll, y su equipo están ya en la ciudad suiza para reunirse con la delegación ucraniana.

Está previsto que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de Donald Trump Steve Witkoff se sumen el domingo a las reuniones, según fuentes citadas por la CNN. El objetivo es cerrar un acuerdo antes de un encuentro entre Trump y Zelenski que se celebrará “pronto”.

Por otra parte, Trump aseguró que podría enviar tropas de la Guardia Nacional a Nueva York “si lo necesitan”.

“Ahora mismo hay otros lugares que lo necesitan más”, ha argumentado el mandatario, que el viernes recibió al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

“Fue una reunión muy buena la de ayer. Hablamos de eso, pero si lo necesitan, lo haré”, dijo.

La propuesta de Trump, que no es oficial a pesar de que ha sido publicada por varios medios de comunicación, prevé la cesión del este de Ucrania a Rusia y la reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estos puntos han sido ya rechazados por aliados de Ucrania, que defienden la integridad territorial del país.