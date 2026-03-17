Autoridades de importante destino dicen que hay normalidad absoluta en su actividad turística pese a conflicto en Medio Oriente

El Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía y la Agencia de Promoción y Desarrollo Turístico (TGA) afirmaron que la actividad turística y las operaciones comerciales en todo el país se desarrollan con absoluta normalidad y sin interrupciones.

Ante la intensa cobertura mediática de los conflictos en zonas de Oriente Medio, el ejecutivo turco ha subrayado que la nación, en su condición de país mediterráneo, no forma parte de dichas disputas ni se ve afectada por su desarrollo operativo.

La administración turca ha enfatizado que sus principales destinos estratégicos, entre los que destacan Estambul, Anatolia, Bodrum, Izmir y Capadocia, mantienen la recepción de viajeros procedentes de Europa, Norteamérica y la región Asia-Pacífico de manera regular.

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Según el comunicado oficial, todos los complejos hoteleros, servicios de excursiones y experiencias programadas operan según lo previsto, sin que se hayan registrado cierres, restricciones gubernamentales o alteraciones en la prestación de servicios turísticos en ninguna parte del territorio nacional.

En el ámbito de la conectividad aérea, los aeropuertos internacionales de Turquía, incluidos los hubs de Estambul y los aeródromos de las zonas vacacionales, funcionan al pleno de su capacidad.

Turquía es uno de los países más opcionados por su belleza, cultura y gastronomía. Foto: 123RF

Las autoridades de transporte han desmentido la existencia de cierres, desvíos o restricciones aéreas derivadas de la situación regional, mientras que las aerolíneas que operan en el país ratifican que no se han producido cancelaciones de vuelos vinculadas al contexto geopolítico actual.

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Finalmente, el Gobierno ha hecho un llamamiento a turoperadores, agencias de viajes online (OTAs) y socios de reservas para que continúen promocionando activamente el destino de cara a la temporada de verano de 2026.

El Ministerio asegura que la demanda se mantiene sólida entre los mercados que comprenden la realidad geográfica del país y se ha comprometido a proporcionar datos, declaraciones y sesiones informativas a sus socios comerciales para garantizar la confianza del sector inversor y del consumidor final.

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Dubái también se esfuerza por preservar su imagen de refugio seguro a pesar de la lluvia de drones iraníes, con influencers que se unen al mensaje del gobierno mientras las autoridades reprimen a quienes comparten imágenes de los ataques.

Durante décadas, la ciudad ha tenido fama de oasis de seguridad en medio del tumulto regional, y Emiratos Árabes Unidos presumía de ser uno de los países más seguros.

Pero esta imagen quedó hecha trizas bajo la lluvia de unos 1.800 misiles y drones, la mayoría interceptados, lanzados por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero.

Por ello, las autoridades decidieron redoblar esfuerzos para evitar que la reputación del emirato se vea perjudicada.

Y lo ha hecho tanto con música como con imágenes.

El tema “Dubái es segura y lo será siempre” ha sido difundido a los 5,8 millones de seguidores que tiene la cuenta de Dubái en Instagram.

A su vez, han proliferado las fotos del presidente emiratí Mohammed ben Zayed Al Nahyan paseándose con su imponente corte en el Dubai Mall.

Varios influentes con sede en Dubái también han mostrado su apoyo. Es el caso de Ebraheem Alsamadi, un estadounidense-kuwaití famoso por la emisión de telerrealidad “Dubai Bling”, que aseguró en un video que él se queda en Emiratos, el “país más seguro del mundo”.

*Con información de Europa Press.