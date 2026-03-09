OTAN derribó misil lanzado desde Irán que buscaba atacar Turquía, que promete tomar “las medidas necesarias”

Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, según informó el lunes el gobierno de Turquía, denunciando el ataque de parte del régimen iraní a más de una semana de iniciado el conflicto entre la dictadura islámica con los Estados Unidos e Israel.

“A pesar de nuestras advertencias claras, se siguen dando pasos equivocados y provocadores que pondrán en peligro la amistad de Turquía”, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Turquía, agregó, “tomará las medidas necesarias para defender a nuestra nación”, manifestó en su discurso el mandatario.

Confirman elección de sucesor de Alí Jamenei en Irán y Trump reaccionó con advertencia

“Medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco”, había señalado por su parte el ministerio turco de Defensa.

En el ejercicio militar de la OTAN, interceptó el misil lanzado por Irán. Foto: Getty Images / picture Alliance

La portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, confirmó el derribo en un mensaje en X. “La OTAN reitera su determinación a defender a todos los aliados contra cualquier amenaza”, declaró Hart.

Según el gobierno turco, algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar víctimas. “Reafirmamos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza a nuestro territorio y espacio aéreo. Recordamos que es de interés general atender las advertencias de Turquía al respecto”, sentenció el ministerio.

Israel anuncia ataque contra “infraestructura del régimen” en centro de Irán

La advertencia de las autoridades turcas tuvo lugar una hora después de que Estados Unidos anunciara el cierre de su consulado en Adana, en el sureste de Turquía, e instara al personal no esencial a abandonar el país “debido a los riesgos para la seguridad”.

Recep Tayyip Erdogan se manifestó sobre el intento de ataque contra Turquía. Foto: AFP

Desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, Irán ha respondido con ataques de misiles y drones en todo Oriente Medio con el fin de golpear los activos estadounidenses en la región.

De momento, Turquía parecía no ser un objetivo, pese a que las tropas estadounidenses están estacionadas en varias de sus bases, como la aérea de Incirlik, una importante instalación de la OTAN situada a las afueras de Adana.

“La amenaza es mundial”: portavoz del gobierno de Israel habla en SEMANA sobre los riesgos del régimen de Irán y de la importancia de su derrota

Un primer misil lanzado desde Irán hacia el espacio aéreo turco fue abatido el miércoles por las defensas aéreas turcas y la Alianza Atlántica. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, hizo una advertencia a Irán el sábado y le pidió “prudencia”.

Con información de AFP.