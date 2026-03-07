Mundo

Donald Trump plantea un posible envío de tropas a Irán: “Es algo que podríamos hacer”

La Casa Blanca afirmó que el país asiático había acumulado reservas de uranio enriquecido que lo acercaban considerablemente a la capacidad de fabricar una bomba atómica.

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 9:58 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el sábado un posible envío futuro de tropas terrestres a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del país.

“Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, dijo el mandatario republicano al ser preguntado sobre esta posibilidad durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One.

La Casa Blanca afirmó, entre otras cosas para justificar la ofensiva contra Irán, que el país había acumulado reservas de uranio enriquecido tales que estaba muy cerca de poder fabricar una bomba atómica.

“No lo hemos buscado todavía, pero es algo que podríamos hacer más adelante”, dijo Trump.

Explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo: autoridades avanzan en la investigación

El Nuevo Herald, de Miami, informa que Alex Saab está "a punto de ser extraditado de nuevo a Estados Unidos"

Estados Unidos empezó a utilizar bases militares de Reino Unido contra Irán

Por primera vez, Trump confirma su reconocimiento del Gobierno de Venezuela

Donald Trump dice que Cuba "vive sus últimos momentos" y asegura que "están al final del camino"

"Nos sentimos abandonados": pareja de colombianos lleva 8 días atrapados en Doha, por bombardeos en Oriente Medio

Donald Trump anuncia la creación de una coalición militar contra carteles de droga en Latinoamérica

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán tras 7 días de guerra: este será su próximo objetivo si no se rinden

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: Israel seguirá golpeando a Irán hasta "erradicar el régimen", dice Netanyahu

Irán pide disculpas a países vecinos por bombardearlos y toma decisión sobre próximos ataques

Algunos críticos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han señalado que solo con ataques aéreos es poco probable lograr el objetivo de destruir la capacidad militar iraní y prevenir el desarrollo de la bomba.

Consultado sobre el uso de tropas terrestres en general, Trump no lo descartó: “¿Podría haberlas? Es posible, por una buena razón. Tiene que ser una razón muy buena”.

“Y diría que si lo llegamos a hacer, ellos estarían tan diezmados que no podrían combatir a nivel terrestre”, agregó.

Israel promete continuar la guerra contra Irán y “erradicar el régimen”

Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que continuará “con todas sus fuerzas” la guerra contra Irán hasta “erradicar el régimen”, mientras que el régimen de Teherán descarta rendirse y el conflicto entra en su segunda semana.

La guerra está lejos de limitarse a esos dos países, y las explosiones volvieron a sacudir varias regiones de Oriente Medio hasta bien entrada la madrugada del domingo.

El ejército israelí atacó un bastión de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut. El Ministerio de Salud de Líbano informó que ocho personas murieron en otros ataques en el sur del país. Por su parte, Teherán continuó sus ataques contra sus vecinos que albergan fuerzas estadounidenses, utilizando misiles y drones.

El domingo temprano, Kuwait denunció “un ataque directo contra infraestructura vital”, en el que drones alcanzaron los tanques de combustible de su aeropuerto internacional.

El presidente Donald Trump habla sobre Irán antes de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca, el lunes 2 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP

Sistemas de defensa antiaérea interceptaron también cohetes disparados contra la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí, Bagdad.

En Baréin, una fuerte explosión resonó en la capital durante la noche, constató un periodista de la AFP.

“Tenemos un plan metódico, con muchas sorpresas, para erradicar el régimen y permitir el cambio”, afirmó Netanyahu.

El ejército israelí informó haber llevado a cabo 3.400 ataques en una semana, mientras que Washington reportó 3.000.

Al comienzo de la guerra, que ha incendiado todo Oriente Medio y disparado los precios del petróleo, el presidente estadounidense, Donald Trump, había llamado al pueblo iraní a derrocar la república islámica, instaurada en 1979.

Pero aunque Washington desea la caída del poder, el objetivo declarado es destruir las capacidades balísticas de Irán e impedirle dotarse de la bomba atómica, intención que Teherán niega tener.

En las calles de la capital iraní, habitantes contactados por teléfono dijeron a la AFP que se han instalado puestos de control.

Según un vecino de 40 años que pidió el anonimato, las tiendas están abiertas y hay mercancías “disponibles”, aunque “todo se ha vuelto un poco más caro”.

Las autoridades iraníes han contabilizado alrededor de un millar de personas muertas desde el inicio de la guerra, de las cuales un 30% son niños, cifras que la AFP no ha podido verificar.

Teherán atribuye en particular a los ataques de Israel y Estados Unidos el mortal bombardeo de una escuela durante el primer día del conflicto, que habría causado más de 150 muertos, según las autoridades.

Sin embargo, el presidente Trump dijo el sábado que Irán era responsable, al cuestionar la falta de “precisión” del ejército iraní.

El bombardeo de la escuela podría deberse a un ataque estadounidense dirigido contra una base naval de los Guardianes de la Revolución situada en las proximidades, según una investigación publicada el jueves por el diario The New York Times.

El mandatario estadounidense participó además el sábado en una ceremonia de repatriación de los restos de los seis primeros soldados de su país que murieron en la guerra, los cuales estaban desplegados en Kuwait.

Varias autoridades iraníes insistieron el sábado en que no tienen ninguna intención de capitular. El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, consideró que los estadounidenses se han quedado “atrapados” al esperar una oposición de corta duración.

“Pensaban que sería como en Venezuela: atacarían, tomarían el control y todo habría terminado. Pero ahora están atrapados”, añadió en una entrevista emitida en diferido por la televisión estatal.

*Con información de AFP.

