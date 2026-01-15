Donald Trump suma a un inesperado aliado en la estrategia para sus mensajes políticos

Desde escenas imposibles en la Oficina Oval hasta videos provocadores que cruzan la sátira y la confrontación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incorporado a la inteligencia artificial como una pieza central de su comunicación política.

En el primer año de su segundo mandato, el uso de imágenes hiperrealistas —pero falsas— se volvió recurrente en sus redes sociales, especialmente en Truth Social, donde el mandatario combina la autopromoción con ataques directos a sus críticos.

La estrategia no se limita a publicaciones aisladas. Con escenas diseñadas para viralizarse, Trump busca dominar la conversación pública y reforzar su vínculo con su base política, mientras desata debates sobre los límites del uso de la tecnología en la esfera institucional.

Escenarios irreales para mensajes muy calculados

Entre las publicaciones más comentadas aparece una imagen generada por IA en la que Trump juega fútbol en la Oficina Oval junto a Cristiano Ronaldo, a quien describió como un “gran tipo” y alguien “muy inteligente y genial”.

En otra escena ficticia, el presidente estadounidense comparte un momento de descanso con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un lujoso complejo turístico, mientras al fondo se lee un cartel con la frase “Trump Gaza”.

Este último video se difundió después de que Trump propusiera el año pasado convertir a Gaza en “la Riviera de Oriente Medio”, una idea que provocó fuertes críticas a nivel internacional. Las imágenes, aunque irreales, funcionan como extensiones visuales de mensajes políticos que ya habían generado polémica.

El uso de este tipo de contenidos no se limita al presidente. Otras dependencias de la administración Trump, e incluso algunos de sus adversarios, han comenzado a replicar este recurso como parte de sus propias estrategias comunicativas.

Papa, león y director de orquesta

Las escenas creadas con inteligencia artificial han ido más allá de situaciones cotidianas. Tanto Trump como cuentas oficiales de la Casa Blanca han difundido imágenes donde el mandatario aparece vestido como el papa, rugiendo junto a un león o dirigiendo una orquesta en el Kennedy Center.

“Bienvenidos a la primera administración de la Casa Blanca de Estados Unidos que adopta y utiliza imágenes generadas por inteligencia artificial en su comunicación diaria”, señaló un reporte del instituto de medios Poynter, una organización sin fines de lucro.

El informe advierte que este tipo de contenidos simplifican debates complejos y refuerzan narrativas engañosas. “Con la IA, Trump difunde estereotipos y narrativas falsas en publicaciones que rebajan cuestiones complejas hasta los puntos de conversación más básicos, sin importar su fundamento fáctico”, refirió.

Las imágenes más provocadoras suelen estar dirigidas a rivales políticos. El año pasado, Trump difundió un video hecho con IA del expresidente Barack Obama siendo detenido en la Oficina Oval y luego apareciendo tras las rejas con un uniforme naranja, una publicación que generó una ola de reacciones.

“Para alguien como Trump, la IA generativa sin regular es la herramienta perfecta para llamar la atención y distorsionar la realidad”, dijo Nora Benavidez, asesora principal del grupo de defensa Free Press, a la AFP.

Una campaña permanente en formato digital

Analistas coinciden en que el uso de inteligencia artificial responde a una lógica de campaña constante. Según especialistas, estas publicaciones funcionan como una forma de “troleo” político que puede resultar especialmente efectiva entre votantes jóvenes, en un año marcado por elecciones legislativas de medio término.

“Aunque en muchos sentidos es deseable que el presidente se mantenga lejos de la contienda y sin compartir imágenes generadas con IA, Trump repetidamente ha demostrado que ve su tiempo en la oficina como una campaña política sin pausa”, dijo a la AFP Joshua Tucker, codirector del Centro de Redes Sociales y Política de la Universidad de Nueva York.

“Debemos ver el uso de imágenes políticas creadas con IA como una de sus herramientas -siendo las publicaciones de texto otra- que utiliza para continuar esta campaña”, añadió.

El impacto de estas tecnologías va más allá de lo visual. Un estudio publicado recientemente por la revista científica Nature concluyó que los intercambios entre humanos y herramientas de inteligencia artificial pueden influir de manera significativa en las decisiones electorales. Según la investigación, diálogos con IA que promovían candidatos políticos alteraron de forma sustancial las preferencias de votantes opositores en Estados Unidos, Canadá y Polonia.

*Con información de AFP.