¿Quién es el candidato apoyado por Trump, Nasry Asfura, declarado presidente en Honduras?

“Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, aseguró Asfura en su cuenta de X.

Redacción Mundo
26 de diciembre de 2025, 7:30 p. m.
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras Foto: AFP

Nasry ‘Tito’ Asfura fue declarado este miércoles presidente electo de Honduras tras casi un mes de incertidumbre por el conteo de votos.

Con el 40,26 % de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Minutos después del anuncio, Asfura publicó en la red social X: “Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, celebrando su victoria en medio de la polémica por el conteo de votos.

Nasry Asfura
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras. Foto: AFP

En su mensaje, el presidente electo también reconoció la labor del CNE: “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”.

Presidenta de Honduras denuncia supuesto golpe de Estado por presunto regreso del expresidente Juan Orlando Hernández

Por su parte, el candidato opositor y centrista Salvador Nasralla, quien obtuvo el 39,39 % de los votos, rechazó el resultado y denunció fraude. A través de sus redes sociales, Nasralla señaló: “Hay miles de actas con esta inconsistencia que ustedes pueden verificar personalmente en su celular o en su computadora. El problema se resuelve contando los votos que están en las urnas. No sigan engañando al pueblo”.

¿Quién es Nasry Juan ‘Tito’ Asfura?

Nasry Juan ‘Tito’ Asfura Zablah, nacido el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, Honduras, en el seno de una familia de origen palestino, asumirá la Presidencia el 27 de enero de 2026.

Está casado con Lissette del Cid y tienen tres hijos. Asfura estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aunque no completó la carrera, y antes de dedicarse plenamente a la política trabajó como empresario en el sector de la construcción.

Nasry Asfura
Nasry Asfura. Foto: Archivo particular

El comienzo de su carrera política fue en la década de 1990, dentro de la administración municipal de Tegucigalpa, desempeñando diversos cargos operativos y de gestión en la alcaldía.

Entre 2010 y 2014 se desempeñó como diputado en el Congreso Nacional de Honduras por el departamento de Francisco Morazán. Más tarde, ocupó el cargo de alcalde del Distrito Central, que abarca Tegucigalpa y Comayagüela, desde 2014 hasta 2022, periodo en el que consolidó su popularidad gracias a su enfoque en el desarrollo de infraestructura urbana y la mejora de los servicios públicos.

Honduras elige su nuevo presidente en medio de denuncias anticipadas de fraude y bajo la amenaza de Donald Trump

La carrera política y el estilo personal de Nasry Asfura le han valido el apodo de Papi a la orden, que refleja una imagen de cercanía con la ciudadanía.

El favorito de Trump

Esta fue la segunda vez que Asfura postuló a la presidencia, ahora con el respaldo del presidente estadounidense Trump, empeñado en consolidar un bloque de derecha en Latinoamérica. La izquierda gobierna, sin embargo, en Brasil y México, sus dos principales economías.

“Estados Unidos felicita al presidente electo (...) y espera colaborar con su administración”, señaló en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente Donald Trump aseguró que fuerzas estadounidenses realizaron "numerosos" ataques mortales contra el Estado Islámico (EI).
El presidente Donald Trump apoya a Nasry Asfura Foto: AFP

En la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, Trump amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no votaban por su candidato.

Presidenta de Honduras acusa “nulidad” e “injerencia” en elecciones en su país, tras duras críticas de Donald Trump

Luego indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), del Partido Nacional de Asfura, cuando purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

*Con información de AFP.

