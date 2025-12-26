¿Quién es el candidato apoyado por Trump, Nasry Asfura, declarado presidente en Honduras?

Nasry ‘Tito’ Asfura fue declarado este miércoles presidente electo de Honduras tras casi un mes de incertidumbre por el conteo de votos.
Con el 40,26 % de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Minutos después del anuncio, Asfura publicó en la red social X: “Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, celebrando su victoria en medio de la polémica por el conteo de votos.
En su mensaje, el presidente electo también reconoció la labor del CNE: “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”.
Por su parte, el candidato opositor y centrista Salvador Nasralla, quien obtuvo el 39,39 % de los votos, rechazó el resultado y denunció fraude. A través de sus redes sociales, Nasralla señaló: “Hay miles de actas con esta inconsistencia que ustedes pueden verificar personalmente en su celular o en su computadora. El problema se resuelve contando los votos que están en las urnas. No sigan engañando al pueblo”.
¿Quién es Nasry Juan ‘Tito’ Asfura?
Nasry Juan ‘Tito’ Asfura Zablah, nacido el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, Honduras, en el seno de una familia de origen palestino, asumirá la Presidencia el 27 de enero de 2026.
Está casado con Lissette del Cid y tienen tres hijos. Asfura estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aunque no completó la carrera, y antes de dedicarse plenamente a la política trabajó como empresario en el sector de la construcción.
El comienzo de su carrera política fue en la década de 1990, dentro de la administración municipal de Tegucigalpa, desempeñando diversos cargos operativos y de gestión en la alcaldía.
Entre 2010 y 2014 se desempeñó como diputado en el Congreso Nacional de Honduras por el departamento de Francisco Morazán. Más tarde, ocupó el cargo de alcalde del Distrito Central, que abarca Tegucigalpa y Comayagüela, desde 2014 hasta 2022, periodo en el que consolidó su popularidad gracias a su enfoque en el desarrollo de infraestructura urbana y la mejora de los servicios públicos.
La carrera política y el estilo personal de Nasry Asfura le han valido el apodo de Papi a la orden, que refleja una imagen de cercanía con la ciudadanía.
El favorito de Trump
Esta fue la segunda vez que Asfura postuló a la presidencia, ahora con el respaldo del presidente estadounidense Trump, empeñado en consolidar un bloque de derecha en Latinoamérica. La izquierda gobierna, sin embargo, en Brasil y México, sus dos principales economías.
“Estados Unidos felicita al presidente electo (...) y espera colaborar con su administración”, señaló en X el secretario de Estado, Marco Rubio.
En la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, Trump amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no votaban por su candidato.
Luego indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), del Partido Nacional de Asfura, cuando purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.
*Con información de AFP.