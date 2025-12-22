Mundo

Elecciones en Honduras: EE.UU. arremetió contra quienes “continúan perturbando” las votaciones

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos manifestó su “profunda preocupación” y lanza advertencia a aquellos que buscan “entorpecer la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 9:58 p. m.
Los candidatos de las elecciones en Honduras.
Los candidatos de las elecciones en Honduras. Foto: AFP

En una contundente declaración emitida a través de sus canales oficiales en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos manifestó su “profunda preocupación” ante las recientes irregularidades y retrasos que han empañado el conteo de votos en Honduras.

Presidenta de Honduras denuncia supuesto golpe de Estado por presunto regreso del expresidente Juan Orlando Hernández

Además, subrayaron que la paciencia de la comunidad internacional se agota ante los intentos de ciertos actores políticos por desestabilizar el escrutinio.

Honduras presidential candidate of the National Party Nasry Asfura walks to cast his vote in Tegucigalpa on November 30, 2025. Hondurans voted for president on Sunday amid threats by US President Donald Trump to cut aid to the country if his preferred candidate loses. (Photo by Johny MAGALLANES / AFP)
Nasry Asfura es uno de los candidatos. Foto: AFP

“Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales”, dicta el comunicado.

La advertencia más severa de la oficina se centró en aquellos que buscan entorpecer la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Presidenta de Honduras acusa “nulidad” e “injerencia” en elecciones en su país, tras duras críticas de Donald Trump

Según el organismo, cualquier individuo o grupo que obstruya o intente retrasar el proceso “enfrentará consecuencias”, dejando abierta la posibilidad de sanciones diplomáticas o restricciones de visado, como ha ocurrido en otros contextos regionales similares.

Atrasadas elecciones

El recuento de votos que debe declarar al ganador de las elecciones presidenciales en Honduras tiene “graves retrasos”, denunció el sábado la presidenta del consejo electoral, que culpó de la demora a delegados de partidos políticos.

Representantes de los partidos revisan desde el jueves unas 2.800 actas con “inconsistencias” de los comicios del 30 de noviembre que se disputan el empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Elecciones en Honduras: Empate técnico
Elecciones en Honduras: hay empate técnico. Foto: AFP

Asfura, candidato del Partido Nacional (PN), está arriba por apenas unos miles de votos sobre Nasralla, del Partido Liberal (PL, derecha).

“Continúan graves retrasos en el escrutinio especial”, denunció en X la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. “Existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones”, lamentó.

Empate técnico: estos son los dos candidatos de derecha que empatan en Honduras

Llamado a “no obstaculizar la declaratoria”

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para anunciar al nuevo presidente y una misión de la Unión Europea llamó a “todas las partes” a no “obstaculizar la declaratoria”.

Trump sacudió las elecciones hondureñas al apoyar a Asfura e indultar y liberar al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del Partido Nacional y quien cumplía una pena de 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

Juan Orlando Hernández y Donald Trump
Juan Orlando Hernández y Donald Trump Foto: Getty Images

El gobierno de Trump revocó la visa al magistrado electoral Mario Morazán y se la negó a Ochoa por supuestamente “obstaculizar” el proceso.

Ambos son considerados cercanos al gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien asegura que la “injerencia” de Trump manipuló la voluntad popular.

Con información de AFP.

Noticias Destacadas