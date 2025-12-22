En una contundente declaración emitida a través de sus canales oficiales en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos manifestó su “profunda preocupación” ante las recientes irregularidades y retrasos que han empañado el conteo de votos en Honduras.

Además, subrayaron que la paciencia de la comunidad internacional se agota ante los intentos de ciertos actores políticos por desestabilizar el escrutinio.

“Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales”, dicta el comunicado.

La advertencia más severa de la oficina se centró en aquellos que buscan entorpecer la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el organismo, cualquier individuo o grupo que obstruya o intente retrasar el proceso “enfrentará consecuencias”, dejando abierta la posibilidad de sanciones diplomáticas o restricciones de visado, como ha ocurrido en otros contextos regionales similares.

Atrasadas elecciones

El recuento de votos que debe declarar al ganador de las elecciones presidenciales en Honduras tiene “graves retrasos”, denunció el sábado la presidenta del consejo electoral, que culpó de la demora a delegados de partidos políticos.

Representantes de los partidos revisan desde el jueves unas 2.800 actas con “inconsistencias” de los comicios del 30 de noviembre que se disputan el empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Asfura, candidato del Partido Nacional (PN), está arriba por apenas unos miles de votos sobre Nasralla, del Partido Liberal (PL, derecha).

“Continúan graves retrasos en el escrutinio especial”, denunció en X la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. “Existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones”, lamentó.

Llamado a “no obstaculizar la declaratoria”

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para anunciar al nuevo presidente y una misión de la Unión Europea llamó a “todas las partes” a no “obstaculizar la declaratoria”.

Trump sacudió las elecciones hondureñas al apoyar a Asfura e indultar y liberar al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del Partido Nacional y quien cumplía una pena de 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

El gobierno de Trump revocó la visa al magistrado electoral Mario Morazán y se la negó a Ochoa por supuestamente “obstaculizar” el proceso.

Ambos son considerados cercanos al gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien asegura que la “injerencia” de Trump manipuló la voluntad popular.

