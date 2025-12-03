Expresidente de Honduras reaparece en redes sociales tras indulto del presidente Trump y envió un emotivo mensaje

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció a Donald Trump este miércoles, 3 de diciembre, por haberle perdonado una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico y dijo que el mandatario estadounidense le “cambió la vida”.

Trump indultó al político como parte de su intervención en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo pasado, en las que apoya al derechista Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional, con el que Hernández gobernó entre 2014 y 2022.

“Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré”, escribió Hernández desde Estados Unidos en su reaparición en las redes sociales tras salir de una prisión estadounidense el pasado lunes.

Hernández, quien había solicitado el indulto a Trump en octubre pasado, no tiene previsto por ahora regresar a Honduras o a la política, pues teme por su vida, según dijo su esposa, Ana García, en entrevista con la AFP.

El exgobernante reiteró en X que fue víctima de una “trampa” del expresidente demócrata Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, para ser acusado de ayudar a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos en un “juicio amañado”.

“No había pruebas reales, solo acusaciones de criminales que buscaban venganza. Sin embargo, la verdad de mi inocencia prevaleció”, sostuvo el abogado de 57 años.

“Presidente Trump, gracias por escuchar y responder cuando más se necesitaba. Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación. Tiene mi respeto y mi gratitud para siempre”, dijo Hernández.

Durante el juicio en Nueva York, un testigo contó que escuchó al expresidente jactarse de que iba a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” y no se iban “a dar ni cuenta”.

El indulto a Hernández sacudió los comicios generales hondureños, en los que el aspirante apoyado por Trump es aventajado por el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla, aunque en empate técnico, tras el escrutinio del 80% de las actas de votación.

El indulto ha sido fuertemente criticado por el Gobierno, que acusó al presidente estadounidense de inmiscuirse en las elecciones que se celebraron el pasado domingo con esta “burda” maniobra para “torcer la voluntad popular y frenar” a la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, tercera en el conteo preliminar.

El expresidente hondureño Manuel Zelaya dijo en su cuenta de X que “con la injerencia de Donald Trump” y su indulto a Hernández, “el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi”, sabedor de que “no pueden ganar limpiamente” en las urnas.