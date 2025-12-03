Suscribirse

MUNDO

Expresidente de Honduras reaparece en redes sociales tras indulto del presidente Trump y envió un emotivo mensaje

Juan Orlando Hernández no tiene previsto por ahora regresar a Honduras o a la política, pues teme por su vida.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
4 de diciembre de 2025, 2:33 a. m.
Juan Orlando Hernández y Donald Trump
Juan Orlando Hernández y Donald Trump | Foto: Getty Images

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció a Donald Trump este miércoles, 3 de diciembre, por haberle perdonado una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico y dijo que el mandatario estadounidense le “cambió la vida”.

Trump indultó al político como parte de su intervención en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo pasado, en las que apoya al derechista Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional, con el que Hernández gobernó entre 2014 y 2022.

“Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré”, escribió Hernández desde Estados Unidos en su reaparición en las redes sociales tras salir de una prisión estadounidense el pasado lunes.

Hernández, quien había solicitado el indulto a Trump en octubre pasado, no tiene previsto por ahora regresar a Honduras o a la política, pues teme por su vida, según dijo su esposa, Ana García, en entrevista con la AFP.

El exgobernante reiteró en X que fue víctima de una “trampa” del expresidente demócrata Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, para ser acusado de ayudar a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos en un “juicio amañado”.

Contexto: Este es el expresidente Hondureño que fue liberado en Estados Unidos con ayuda de Donald Trump

“No había pruebas reales, solo acusaciones de criminales que buscaban venganza. Sin embargo, la verdad de mi inocencia prevaleció”, sostuvo el abogado de 57 años.

“Presidente Trump, gracias por escuchar y responder cuando más se necesitaba. Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación. Tiene mi respeto y mi gratitud para siempre”, dijo Hernández.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante la ceremonia de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. | Foto: AP

Durante el juicio en Nueva York, un testigo contó que escuchó al expresidente jactarse de que iba a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” y no se iban “a dar ni cuenta”.

El indulto a Hernández sacudió los comicios generales hondureños, en los que el aspirante apoyado por Trump es aventajado por el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla, aunque en empate técnico, tras el escrutinio del 80% de las actas de votación.

El indulto ha sido fuertemente criticado por el Gobierno, que acusó al presidente estadounidense de inmiscuirse en las elecciones que se celebraron el pasado domingo con esta “burda” maniobra para “torcer la voluntad popular y frenar” a la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, tercera en el conteo preliminar.

Aunque inicialmente la salida de Hernández estuvo prevista para las 5:00 p.m. local, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, informó este jueves que se reprogramó para las 1:00 p.m.
Hernández fue indultado por Trump. | Foto: Diario La Prensa/Twitter

El expresidente hondureño Manuel Zelaya dijo en su cuenta de X que “con la injerencia de Donald Trump” y su indulto a Hernández, “el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi”, sabedor de que “no pueden ganar limpiamente” en las urnas.

Con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos revoca visas a ejecutivos de una empresa latinoamericana por presunta colaboración con redes de inmigración ilegal

2. Atención Deportivo Cali: así comienza la tabla del descenso 2026, tras los ascensos de Cúcuta y Jaguares

3. Fátima Bosch, Miss Universe 2025, fue demandada por Nawat Itsaragrisil; es acusada por difamación

4. Expresidente de Honduras reaparece en redes sociales tras indulto del presidente Trump y envió un emotivo mensaje

5. El mensaje de Galán tras la judicialización del presunto asesino de Jean-Claude Bossard: “Que haya justicia en este caso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Orlando HernándezDonald TrumpHonduras

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.