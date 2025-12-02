Suscribirse

Mundo

Este es el expresidente Hondureño que fue liberado en Estados Unidos con ayuda de Donald Trump

En 2024, un jurado lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 1:48 p. m.
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras | Foto: ullstein bild via Getty Images

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes.

El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Contexto: Justicia de Estados Unidos condena a 45 años de prisión al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández

El indulto también coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa.

Hernández fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es “una vez más un hombre libre”, anunció su esposa en las redes sociales. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.

Según la justicia estadounidense, Hernández (2014-2022) facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un “narco-Estado”.

Pero Trump considera que fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden.

Juan Orlando Hernández, conocido por las iniciales JOH, gobernó entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.

Con información de AFP.

