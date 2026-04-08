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Corte de EE. UU. anula condena por narcotráfico a expresidente Juan Orlando Hernández

El expresidente hondureño fue perdonado por Trump en el 2025.

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Redacción Confidenciales
8 de abril de 2026, 9:53 p. m.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante la ceremonia de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante la ceremonia de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021 Foto: AP

Una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló el miércoles la condena a 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024 contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien Donald Trump indultó en noviembre pasado, anunció su familia.

Expresidente de Honduras reaparece en redes sociales tras indulto del presidente Trump y envió un emotivo mensaje

Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, fue perdonado por Trump en medio de la fuerte presión que ejercía para que Nasry Asfura, copartidario del exmandatario, fuera elegido presidente en los comicios de noviembre pasado.

La corte “ha anulado la condena y sentencia, y ordena al juez Kevin Castel eliminar la actuación (...). Se elimina por completo la condena, los cargos injustamente presentados han sido desestimados. No existen más”, declaró a la prensa en Tegucigalpa Ana García, esposa del exgobernante.

Juan Orlando Hernandez, expresidente Honduras
El expresidente hondureño es salpicado por el narcotráfico (AP Photo/Esteban Felix, File). Foto: AP

La resolución adoptada supone que la sentencia emitida con anterioridad pierde su validez, lo que conlleva la necesidad de reexaminar el procedimiento desde su inicio.

Si bien todavía no se han expuesto en su totalidad los argumentos legales, el órgano judicial concluyó que había razones suficientes para anular la decisión previa y proceder a la limpieza del historial del caso.

Tras hacerse pública la sentencia, el antiguo presidente respondió mediante sus redes sociales con un mensaje de tono espiritual, que sus simpatizantes interpretaron como un gesto de reafirmación después de varios años marcados por la polémica.

ARCHIVO - El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en el centro, es llevado esposado a un avión que lo espera mientras es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas en una base de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa, Honduras, el 21 de abril de 2022. El juicio de Hernández en Nueva York comienza el lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Elmer Martinez, Archivo)
ARCHIVO - Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas. (AP Foto/Elmer Martínez, Archivo) Foto: AP

La decisión plantea un nuevo panorama jurídico que podría conducir a una revisión integral del caso, al eventual archivo del expediente o a la interposición de nuevas medidas por parte de la Fiscalía.