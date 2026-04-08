Corte de EE. UU. anula condena por narcotráfico a expresidente Juan Orlando Hernández

Una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló el miércoles la condena a 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024 contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien Donald Trump indultó en noviembre pasado, anunció su familia.

Expresidente de Honduras reaparece en redes sociales tras indulto del presidente Trump y envió un emotivo mensaje

Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, fue perdonado por Trump en medio de la fuerte presión que ejercía para que Nasry Asfura, copartidario del exmandatario, fuera elegido presidente en los comicios de noviembre pasado.

La corte “ha anulado la condena y sentencia, y ordena al juez Kevin Castel eliminar la actuación (...). Se elimina por completo la condena, los cargos injustamente presentados han sido desestimados. No existen más”, declaró a la prensa en Tegucigalpa Ana García, esposa del exgobernante.

El expresidente hondureño es salpicado por el narcotráfico (AP Photo/Esteban Felix, File). Foto: AP

La resolución adoptada supone que la sentencia emitida con anterioridad pierde su validez, lo que conlleva la necesidad de reexaminar el procedimiento desde su inicio.

Si bien todavía no se han expuesto en su totalidad los argumentos legales, el órgano judicial concluyó que había razones suficientes para anular la decisión previa y proceder a la limpieza del historial del caso.

Tras hacerse pública la sentencia, el antiguo presidente respondió mediante sus redes sociales con un mensaje de tono espiritual, que sus simpatizantes interpretaron como un gesto de reafirmación después de varios años marcados por la polémica.

ARCHIVO - Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas. (AP Foto/Elmer Martínez, Archivo) Foto: AP

La decisión plantea un nuevo panorama jurídico que podría conducir a una revisión integral del caso, al eventual archivo del expediente o a la interposición de nuevas medidas por parte de la Fiscalía.