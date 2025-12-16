Presidenta de Honduras denuncia supuesto golpe de Estado por presunto regreso del expresidente Juan Orlando Hernández

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump mientras cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos, negó este martes que vaya a regresar a su país.

La presidenta saliente de Honduras, Xiamora Castro, denunció en X que Hernández supuestamente “planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones” presidenciales del 30 de noviembre, cuyo resultado definitivo está en suspenso a la espera de la revisión de actas de votación con “inconsistencias”.

“No existe ningún plan de ingreso al país”, respondió a su turno y en la misma red social Hernández, quien purgaba una pena de 45 años por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. | Foto: ullstein bild via Getty Images

El candidato Nasry Asfura, del mismo partido que Hernández y apoyado por Trump, lidera la votación con menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla.

Castro sostuvo que “está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra” su gobierno.

Desde hace varios días, la mandataria denuncia un “golpe electoral” por la “injerencia” de Trump y la “manipulación” de los resultados.

Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022, reiteró que no tiene “intención de regresar a Honduras en este momento” porque su seguridad y la de su familia “estarían en grave riesgo” ante la “persecución” e “instrumentalización de la justicia”.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernánde | Foto: Diario La Prensa/Twitter

La semana pasada, el fiscal general Johel Zelaya, afín al gobierno, pidió a Interpol cumplir una orden de captura contra Hernández librada en 2023 por “lavado de activos y fraude”.

La presidenta Castro llamó a sus seguidores a “concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa (…) para rechazar cualquier intento golpista”.

Interrumpidas elecciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, le “abrió los ojos a mucha gente en Honduras” al declarar su simpatía por el candidato conservador Nasry Asfura, declaró el expresidente Juan Orlando Hernández.

“El pueblo hondureño mandó un claro mensaje. De manera aplastante rechazaron la ideología fallida de la izquierda radical, del socialismo proveniente de Venezuela”, declaró el expresidente convicto e indultado.

El presidente Donald Trump. | Foto: AP

Los hondureños cumplieron dos semanas sin saber quién será su próximo presidente y a la espera de un escrutinio especial que definirá al ganador entre el conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, y el derechista Salvador Nasralla.

Ante las acusaciones de fraude, secundadas por la izquierda gobernante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el escrutinio de las actas con “inconsistencias”, tras un conteo de votos interrumpido varias veces por fallos informáticos.