Suscribirse

Mundo

Presidenta de Honduras denuncia supuesto golpe de Estado por presunto regreso del expresidente Juan Orlando Hernández

Sin embargo, el expresidente, que cumplía una condena en Estados Unidos, negó este martes que vaya a regresar a su país.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 5:42 p. m.
Xiomara Castro. | Foto: afp

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump mientras cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos, negó este martes que vaya a regresar a su país.

La presidenta saliente de Honduras, Xiamora Castro, denunció en X que Hernández supuestamente “planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones” presidenciales del 30 de noviembre, cuyo resultado definitivo está en suspenso a la espera de la revisión de actas de votación con “inconsistencias”.

Contexto: Presidente Trump decide otorgarle el perdón a un expresidente de Latinoamérica, tras ser condenado por narcotráfico

“No existe ningún plan de ingreso al país”, respondió a su turno y en la misma red social Hernández, quien purgaba una pena de 45 años por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. | Foto: ullstein bild via Getty Images

El candidato Nasry Asfura, del mismo partido que Hernández y apoyado por Trump, lidera la votación con menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla.

Castro sostuvo que “está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra” su gobierno.

Desde hace varios días, la mandataria denuncia un “golpe electoral” por la “injerencia” de Trump y la “manipulación” de los resultados.

Contexto: Justicia de Estados Unidos condena a 45 años de prisión al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández

Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022, reiteró que no tiene “intención de regresar a Honduras en este momento” porque su seguridad y la de su familia “estarían en grave riesgo” ante la “persecución” e “instrumentalización de la justicia”.

Aunque inicialmente la salida de Hernández estuvo prevista para las 5:00 p.m. local, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, informó este jueves que se reprogramó para las 1:00 p.m.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernánde | Foto: Diario La Prensa/Twitter

La semana pasada, el fiscal general Johel Zelaya, afín al gobierno, pidió a Interpol cumplir una orden de captura contra Hernández librada en 2023 por “lavado de activos y fraude”.

La presidenta Castro llamó a sus seguidores a “concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa (…) para rechazar cualquier intento golpista”.

Interrumpidas elecciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, le “abrió los ojos a mucha gente en Honduras” al declarar su simpatía por el candidato conservador Nasry Asfura, declaró el expresidente Juan Orlando Hernández.

“El pueblo hondureño mandó un claro mensaje. De manera aplastante rechazaron la ideología fallida de la izquierda radical, del socialismo proveniente de Venezuela”, declaró el expresidente convicto e indultado.

El presidente Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre subsidios agrícolas en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump. | Foto: AP

Los hondureños cumplieron dos semanas sin saber quién será su próximo presidente y a la espera de un escrutinio especial que definirá al ganador entre el conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, y el derechista Salvador Nasralla.

Contexto: Defensa de expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se queja de sus condiciones en cárcel de Nueva York

Ante las acusaciones de fraude, secundadas por la izquierda gobernante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el escrutinio de las actas con “inconsistencias”, tras un conteo de votos interrumpido varias veces por fallos informáticos.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Moños y trenzas contra el ICE: la protesta silenciosa que recorre California

2. Experto explicó las drásticas consecuencias que viviría Verónica Alcocer por regresar a Colombia: “Restricción casi absoluta”

3. ¿Cuáles son los próximos estrenos en Cine Colombia para esta semana, del martes 16 de diciembre al 21 de diciembre?

4. Elon Musk hace historia: logra alcanzar un patrimonio de más de USD 600.000 millones y redefine la riqueza mundial

5. La afamada abogada Sondra Macollins, conocida como la Dama de Hierro, oficializó su inscripción a la Presidencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpHondurasJuan Orlando Hernández

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.