El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes 28 de noviembre, que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Trump comunicó su decisión en una publicación en redes sociales, en la que mostró su apoyo a Nasry ‘Tito’ Asfura, el candidato del partido derechista de Hernández en las presidenciales del próximo domingo en Honduras.

“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea”, dijo Trump en su cuenta personal.

El 30 de noviembre Honduras tomará un nuevo rumbo y ahora con el reciente anuncio del mandatario de Estados Unidos todo puede cambiar.

“Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras”, agregó Trump.

En su mensaje fue enfático en mencionar que decidió otorgarle el perdón al expresidente de Latinoamérica, tras ser condenado.

Trump comunicó su decisión en una publicación en redes sociales. | Foto: API

“Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, afirmó el presidente.

Trump envió un mensaje especial al pueblo de Honduras donde ya da por ganador a uno de los candidatos.

“Esto no puede suceder, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero”, dijo.